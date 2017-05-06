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  3. 06 Mayıs 2017 09:45

Zuhal Topal açıkladı: Format değişikliği olacak mı ?

"Zuhal Topal'la" isimli izdivaç programının sunucusu Zuhal Topal, format değişikliği iddialarını yalanladı.

Zuhal Topal açıkladı: Format değişikliği olacak mı ?
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Hafta içi her gün Star TV'de yayınlanan "Zuhal Topal’la" adlı izdivaç programının sunucusu Zuhal Topal, basında yer alan "Format değiştiriyor" haberlerinin ardından bir açıklama yaptı.

CROPYGönderYazdırYorum YazZuhal Topal: Format değişikliği yok!

Zuhal Topal'ın programında yaptığı açıklama şöyle:

"Başlattığımız sosyal sorumluluk projesi, format değişikliği olarak algılanmış. Basında böyle haberler yer aldı. Bu nedenle buradan bu konuya bir açıklık getirmek istedim. İzleyenler çok iyi bilirler Türk Kanser Derneği ile yaptığımız çalışmalar gibi programımızda her yıl sosyal sorumluluk projelerine de yer veriyoruz. Bu yaptığımız da bir sosyal sorumluluk projesi. Bu defa da imkanı olmayan çiftlerin düğünlerini yapıp, onları burada evlendireceğiz. Format değişikliği söz konusu değil"dedi.

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