Memur alımı için geri sayım başladı !

Devletin birçok kurumu ve bakanlıklar yıl sonuna kadar memur alımlarını sürdürüyor. Sadece memur değil, işçi ve diğer alanlardaki personel alımları için de ilanlar yayınlanmaya devam ediyor. Bu arada birçok kurum için başvurular da sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı'na alınacak 11 bin uzman erbaş ve 13 bin sözleşmeli erbaş olmak üzere 24 bin personel için 3 Mart itibarıyla başlayan başvurular, 1 Aralık 2017'ye kadar devam edecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 3 bin 570 sınıf öğretmeni, 2 bin 193 İngilizce öğretmeni, 2 bin 143 din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni başta olmak üzere toplamda 20 bin öğretmen alımı yapılacak. Takvim'in haberine göre, 20 bin öğretmen için mülakatlara devam eden Bakanlık tarafından, Ağustos'tan sonra da ilave 10 bin öğretmen alımı için daha ilana çıkılacak.

İSTİHDAM TAKVİMİ

Rize Belediye Başkanlığı: 1 sürekli işçi alacak. Son başvuru 19 Haziran.

Türkiye Su Enstitüsü: Belirsiz sayılı sözleşmeli personel alacak. Son başvuru 20 Haziran.

Bursa Teknik Üniversitesi: 2 akademik personel alacak. Son başvuru 20 Haziran.

Akdeniz Üniversitesi: 15 akademik personel alacak. Son başvuru 20 Haziran.

Karadeniz Teknik Üniversitesi: 1 akademik personel alacak. Son başvuru 20 Haziran.

Sinop Üniversitesi: 8 akademik personel alacak. Son başvuru 20 Haziran.

Adnan Menderes Üniversitesi: 1 akademik personel alacak. Son başvuru 21 Haziran.

Hakkari Üniversitesi: 2 akademik personel alacak. Son başvuru 21 Haziran.

İstanbul Teknik Üniversitesi: 28 akademik personel alacak. Son başvuru 21 Haziran.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi: 44 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru 21 Haziran.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi: 2 akademik personel alacak. Son başvuru 21 Haziran.

Uludağ Üniversitesi: 60 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru 21 Haziran.

Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu: 2 gen mühendisi alacak. Son başvuru 21 Haziran.

Abdullah Gül Üniversitesi: 5 akademik personel alacak. Son başvuru 22 Haziran.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi: 11 akademik personel alacak. Son başvuru 22 Haziran.