Memur ve emeklinin zammı belli oluyor! Gözler hakem kurulunda

Memur ve memur emeklilerinin zam oranını belirleyecek olan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, bugün üçüncü toplantısını gerçekleştirecek. Kurul, kararını en geç 31 Ağustos Perşembe gününe kadar açıklayacak.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur ve memur emeklisinin 2 yıllık zam oranını belirlemek için ikinci kez bir araya geldi. 2 saat süren toplantıda taraflar tekliflerini sunarken, kurulun bugün bir kez daha bir araya geleceği kaydedildi. Öte yandan hükümet memurlara 2024 için toplam yüzde 25, 2025 için ise toplam yüzde 11 zam teklif etmişti. Bunu kabul etmeyen Memur-Sen ise 2024 için toplam yüzde 70, 2025 için ise yüzde 40 zam istemişti. Kurul, zam oranlarına ilişkin kararını en geç 31 Ağustos Perşembe gününe kadar verecek.

KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULU İKİNCİ KEZ TOPLANDI

Memur ve memur emeklisinin merakla beklediği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan müzakere süresi sona erdi. Görüşmelerden uzlaşma çıkmayınca Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başladı. Memur ve memur emeklisinin 2 yıllık zam oranını belirleyecek hakem kurulu ikinci toplantısını gerçekleştirdi.

TÜM ÜYELER TOPLANTIYA KATILDI

2 saat süren toplantı Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında gerçekleştirilirken, toplantıda akademisyenler, Memur-Sen, Kamu-sen ve KESK temsilcilerinden oluşan 11 üyenin tamamı yer aldı.

TARAFLARIN TEKLİFLERİ DİNLENDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Memur-Sen toplantıda dinlendi. Üçüncü toplantının bugün yapılacağı belirtildi. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun 31 Ağustos Perşembe günü memur ve memur emeklisinin zam oranlarının açıklayacağı ifade edildi.

11 HİZMET KOLUNDA ANLAŞMA SAĞLANDI

Öte yandan müzakerelerin ardından, Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen, memur ve memur emeklilerinin genelini ilgilendiren zam oranında anlaşamazken, 11 hizmet kolunda Kamu İşveren Heyeti ile yetkili sendikalar arasında uzlaşma sağlandı.

KURULDA KİMLER YER ALIYOR?

Başkanlığını Sayıştay Başkanı Metin Yener'in yaptığı kurul, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı İsa Atçeken, akademisyenler Prof. Dr. Fatih Uçan ve Prof. Dr. Fatih Yardımcıoğlu, Memur-Sen Genel Başkan yardımcıları Hüseyin Öztürk ve Soner Can Tufanoğlu, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı Türkeş Güney ve KESK Genel Sekreteri Şenol Köksal'dan oluşuyor.

HÜKÜMET İKİNCİ TEKLİFİNDE YÜZDE 2'LİK ARTIŞA GİTTİ

Kamu İşveren Heyeti, 14 Ağustos'taki ilk teklifinde 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam teklif etmiş, 17 Ağustos'ta ise teklifini 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 şeklinde revize etmişti. Böylece ilk ve ikinci teklif arasındaki fark sadece yüzde 2 oldu.

MEMURLAR NE İSTİYOR?

Ağustos ayında tamamlanması gereken zam pazarlığında memurun talebi önümüzdeki yıl için yüzde 70 olurken, 2025 içinse yüzde 40 zam olarak açıklandı. Ayrıca aylık 7 bin 650 lira kira yardımı da talep ediliyor.

"EN DÜŞÜK MAAŞ 30 BİN TL'NİN ALTINDA OLMAMALI"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, pazarlık süreci başlamadan katıldığı bir programda, "Bugün memurda 30 binin altına alan bir adamın hayatta kalma şansı yok. 30 binin altında olmaması gerekir. Kiraların bu kadar arttığı yerde. Memur nasıl ayakta kalabilecek? Bu ücretlerle bu saatten sonra ev ve araba alma şansı yok. 30 binin altında olmaması gerekir üstünde olması gerekir." demişti.