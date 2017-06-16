ÖSYM KPSS sonuçlarını açıkladı !

KPSS sonuçları için bekleyiş son buldu. ÖSYM tarafından 21 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen KPSS A grubu ve Öğretmenlik sınav sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden adayların erişimine açıldı. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

2017 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) KPSS A grubu ve Öğretmenlik sınavları 21 Mayıs Pazar günü binlerce adayın katılımıyla gerçekleşti. Öğretmen ve memur adaylarının girdiği sınavlar ardından gözler sonuçlardaydı. KPSS sonuçları önceden de bildirildiği gibi 16 Haziran Cuma günü (bugün) açıklandı. Adaylar, 21Mayıs tarihlerinde yapılan KPSS A grubu ve Öğretmenlik sınav sonuçlarını kişisel bilgileriyle sorgulayıp aldıkları puanı görüntüleyebiliyorlar.

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SONUÇ KONTROL SİSTEMİ

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

KPSS SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

KPSS sonuçlarının açıklanması ardından bireysel sonuçlarından şüphe duyan adaylar, 10 gün içinde (sonuçların açıklandığı tarihten bir gün sonra başlamak üzere) Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM'ye başvurmalıdır. Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde (sınav tarihinden bir gün sonra başlamak üzere) aynı şekilde yapılmalıdır. Yapılacak her türlü itiraz, adayın dava açabilme hakkı için geçerli 10 günlük zaman aşımı süresini durdurmaz.

Adayların inceleme masrafları karşılığı, ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi gerekli ücreti yatırdıklarını gösteren dekontunu dilekçelerine eklemelerigerekmektedir. Dilekçe ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800 Bilkent/Ankara adresine ulaştırmalıdır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi, evrak referans numarası vb. bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış ve ekinde banka dekontu bulunmayan dilekçeler kesinlikle işleme alınmayacak ve cevaplanmayacaktır.

A VE B GRUBU NEDİR?

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir