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Sözleşmeli personele kadro düzenlemesinde büyük gün geldi

Sözleşmeli personele kadro düzenlemesinde büyük gün geldi
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Sözleşmeli personelin kadro hayali gerçek oluyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmeli personelin kadroya geçmesine yönelik düzenlemenin bugün Meclis'e sunulacağını açıkladı.

Yaklaşık 500 bine yakın sözleşmeli personeli ilgilendiren açıklama geldi. Sözleşmeliye kadro hakkında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Sözleşmeli personellerimizi kadroya geçirdik. Yarın (Bugün) Meclis'e gidiyor" dedi. 

4B kapsamında görev yapan 197 bin sözleşmeli personel, süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilecek. Sayıları 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlileri de süre aranmaksızın kadro alacak. Bu kapsamda olan sözleşmeli personelin, kadroya geçirilmesi, isteğe bağlı olacak.

Kadroya geçmek istemeyenlerin hakları, görevleri sona erene kadar korunacak.

4 yıldan az hizmeti bulunanlar, bu süreyi doldurduktan sonra kurum içi veya kurumlar arası naklini yaptırabilecek.

 

Etiketler sözleşmeli personele kadro meclis vedat bilgin
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