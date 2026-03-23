Araç içinde telefon tutucu ve koku yasaklandı mı? Milyonların beklediği açıklama geldi

Son günlerde Trafik Kanunu’ndaki değişiklikler üzerinden ortaya atılan ve sürücüler arasında endişeye yol açan "araç içi ekipman yasağı" iddiaları hakkında İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) resmi bir açıklama yayımladı.

Sosyal medyada yayılan "araç içinde telefon tutucu ve koku kullanımına ceza kesilecek" iddialarına İletişim Başkanlığı'ndan net yanıt geldi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), yönetmelik çalışmalarının devam ettiğini ve mevcut iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Son günlerde Trafik Kanunu’nda yapılan değişiklikler üzerinden sosyal medyada çok sayıda yanıltıcı içeriğin dolaşıma sokulduğu tespit edilmiştir. Mevcut düzenlemeler çarpıtılarak ya da uygulama yönetmeliğiyle detaylandırılacak hususlar kesinleşmiş gibi sunularak kamuoyunda 'araç içinde telefon tutucu ve koku yasaklandı' gibi çeşitli iddialarla endişe ve algı oluşturulmak istenmektedir. Araç içi kullanım ve ekipmanlara ilişkin yeni uygulama esaslarını belirleyecek yönetmelik çalışmaları devam etmektedir. Bu süreçte trafik ekiplerince sürücülere yönelik bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık verilmektedir. Vatandaşlarımızın spekülasyon içeren paylaşımlara itibar etmemesi, yalnızca yetkili merciler tarafından yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

