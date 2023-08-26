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Bakan Şimşek'ten Togg fabrikası için övgü dolu sözler

Bakan Şimşek'ten Togg fabrikası için övgü dolu sözler
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz günlerde Togg fabrikasını ziyaret etmişti. Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''35 yılda dünyada birçok fabrika ziyaretinde bulundum. Togg fabrikası gerçekten çok etkileyici.'' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'la ilgili sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Togg fabrikasında üretimi gösteren bir videoyu alıntılayan Bakan Şimşek, fabrikayı yere göğe sığdıramadı.

"ÇOK ETKİLEYİCİ"
Dünyadaki fabrikalarla kıyaslama yapan Bakan Şimşek, "Son 35 yılda dünyada birçok fabrika ziyaretinde bulundum. Gemlik'teki Togg fabrikası gerçekten çok etkileyici…" ifadelerini kullandı.

Etiketler togg mehmet şimşek fabrika gemlik
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