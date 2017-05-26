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  4. 26 Mayıs 2017 21:41

BMW 45 binden fazla aracını geri çağırıyor

Alman otomotiv firması BMW, 45 binin üzerindeki aracını geri çağırdığını açıkladı.

BMW 45 binden fazla aracını geri çağırıyor
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Alman otomotiv firması BMW, ABD'de 45 binin üzerinde aracını geri çağırdığını duyurdu.

BMW'den yapılan açıklamada, 2005-2008 yıllarında üretilen 7 serisi ve B7 Alpina modellerinde görülen bir sorun nedeniyle toplam 45 bin 484 aracın geri çağırıldığı belirtildi.

KAPILARI AÇILABİLİR

Açıklamada, söz konusu model araçların yolcu kapılarının hareket halindeyken açılabileceği bilgisine yer verildi.

Yolcuların araç kapılarını kapattıkları halde yoldan veya aracın içinden kaynaklanan bir nedenle kapıların kendiliğinden açılabileceği ifade edilirken, bu durumun kazaya neden olabileceği ve yolcuların yaralanma riskini arttırdığı bildirildi. 

AA

bmw , araç , abd , geri çağırma