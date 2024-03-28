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Dünyada 6 kategoride yılın otomobilleri belli oldu

Dünyada 6 kategoride yılın otomobilleri belli oldu
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Otomobil dünyasının merakla beklediği “2024 Dünyada Yılın Otomobili Ödülleri”, New York Otomobil Fuarı'nda sahiplerini buldu.

2024 Dünyada Yılın Otomobili Ödülleri, bu yıl elektrikli araçların yükselişini ve otomotiv sektöründeki dönüşümü simgeleyen bir tabloyu ortaya koydu.

Buna göre Kia'nın elektrikli modeli EV9, hem “Dünyada Yılın Otomobili” hem de “Dünyada Yılın Elektrikli Otomobili” ödülünü kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

EV9, rakipleri BYD Seal/Atto 4 ve Volvo EX30'u geride bırakarak bu önemli ödüllerin sahibi oldu.

Performans ve Şehir Otomobili kategorilerinde kazananlar

Performans kategorisinde ise Hyundai'nin değer otomobili Ioniq 5 N, BMW M2 ve XM modellerini geride bırakarak “Dünyada Yılın Performans Otomobili” seçildi.

İki motorlu güç ünitesiyle 641 beygir güç üretebilen ve 0'dan 100 km/s hıza sadece 3.25 saniyede çıkabilen Ioniq 5 N, bu başarısıyla performans severlerin beğenisini topladı.

Öte yandan Volvo EX30, “Şehir Otomobili” kategorisinde, BYD Dolphin ve Lexus LBX'i geride bırakarak ödüle hak kazandı.

Lüks ve Tasarım ödüllerinin sahipleri

Lüks segmentinde BMW i5/5-Serisi, Mercedes E-Serisi ve EQE SUV'un önünde yer alarak `Dünyada Yılın Lüks Otomobili` ödülünü kazandı.

Yeniden tasarlanan bu model, turboşarjlı 2.0 litrelik dört silindirli motoru ve elektrikli i5 versiyonunun sunduğu 335 beygir güç ve 475 km menzille öne çıktı.

`Dünyada Yılın Otomobil Tasarımı` ödülüne ise yenilenen tasarımıyla Toyota Prius layık görüldü. Bu ödülde Prius, Ford Bronco ve Ferrari Purosangue gibi güçlü rakipleri geride bıraktı.

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