Hurda araç düzenlemesinin detayları belli oldu

Ekonomik ömrünü tamamlamış 20 yaş ve üzeri araçlarla ilgili yapılan düzenleme resmen yürürlüğe girdi. Düzenleme 355 bin kamyon, kamyonet ve çekici, 100 bin minibüs, otobüs ve panelvan, 1.6 milyon otomobil, arazi taşıtı ve motosiklet olmak üzere 2.1 milyon aracı ilgilendiriyor.

Başvuru nasıl ve ne zamana kadar yapılacak?

Posta'dan Bilal Emin Turan'ın haberine göre; başvuru bugün başladı. 31 Aralık 2018’e kadar sürecek. Önce Trafik Tescil’e, aracınızı hurdaya ayırmak istediğinizi beyan etmeniz gerekiyor. Buradaki işlemlerden sonra bağlı bulunduğunuz vergi dairesine giderek aracın birikmiş tüm vergi ve ceza borçlarını sildireceksiniz. Vergi dairesinden hurda aracınızı teslim için size bir numara verilecek. Daha sonra araç teslim edilebilecek.

Ödeme yapılacak mı?

Belli kilonun üzerinde araçlara kilo başına ödeme yapılması gündemde. En son çıkan hurda yasasında Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), 3500 kilonun üzerindeki araçlara model yılına göre kilo başına 1.5 lira civarı hurda parası ödemişti. Örneğin 5 ton olan bir araç için 7500 lira ödenmişti.

Aracın ağırlığı nasıl belirlenecek?

Araç tartılacak. Ama ağırlık ruhsatta yazan tutarı geçerse ruhsattaki rakam baz alınacak. Bazı uyanıkların araç ağır olsun diye boş haznelere su, kum doldurdukları belirtiliyor.

Parayı kim verecek?

Ulaştırma Bakanlığı ödeyecek. Ödeme de 1 ay içinde yapılacak.

Hangi borçlar silinecek?

Başvuru yapıp aracını kayıt ve tescilini sildirenlerin tüm Motorlu Taşıtlar Vergisi, trafik cezası borcu, 31 Aralık 2016’ya kadar plakaya kesilen borçlar ve faizlerin tamamı silinecek.

Araç nereye teslim edilecek?

İl özel idaresi, büyükşehir belediyesi, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu’na teslim edilecek.