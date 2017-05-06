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  4. 06 Mayıs 2017 09:47

Hurda araca büyük teşvik

Hurda araç düzenlemesinin ayrıntıları ortaya çıktı. Aracını hurdaya çıkartanın cezası ve borcu da silinecek...

Hurda araca büyük teşvik
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1997 model veya daha eski olan taşıtlarını 31 Aralık 2018 tarihine kadar hurdaya çıkaranların vergi cezaları ile 31 Aralık 2016’ya kadar kesilen idari para cezaları silinecek.

Buna göre, 1997 model ve daha eski olan taşıtların, kanunun yayımı tarihinden 31 Aralık 2018’e kadar bedelsiz olarak il özel idarelerine, büyükşehir belediyelerine veya Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğü’ne ait hurda müdürlüklerine teslim edilmesi gerekiyor. Bunların ödenmemiş motorlu taşıtlar vergisiyle bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve 31 Aralık 2016’ya kadar tescil plakasına kesilen idari para cezalarından vazgeçiliyor.

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