Milyonluk Ferrari’ye özel tasarım

Otomobil tasarım stüdyosu Juniquedesign'in Türk tasarım ekibi dünyaca bilinen araba markası Ferrari’nin milyonluk aracına özel bir tasarım yaptı.

Otomobil tasarım stüdyosu Juniquedesign'in Türk tasarım ekibi dünyaca bilinen araba markası Ferrari marka otomobili kişiselleştirirken aracı genişletebilmek adına 4 çamurluğu da jet taşı ile kesti. Dünyada araçlarına dışarıdan müdahale edilmesine izin vermeyen markanın modellerine özel tasarım uygulanıyor.

Çamurlukların kesilmesinin araba için değer kaybı oluşturmayacağını belirten firma sahibi Tasarımcı Erdem Küskün, “Arabaları kesmemizdeki amaç aracı olduğundan daha özel bir konuma taşıyabilmek çünkü kullandığımız ürünler dünyaca ünlü Libertywalk firmasına ait yani tasarımları sektörde kabul görmüş ve dünyaca ünlü sanatçı ve sporcuların araçlarında kullanılan kitler" ifadelerini kullandı.



Küskün araca yapılan işlemleri şu şekilde sıraladı:

Yurtdışında araca özel 2 parça modular forged jant ürettirdik. Aracın çamurlukları kesilere Libertywalk widebodykit uygulaması yapıldı. Tüm iç dizayn hakiki İtalyan deri ve nubuk kullanılarak baştan tasarlandı. iç trimler karbonfiber ile yenilendi. Aracın orijinal mavi boyası kazınarak Ferrari’nin üst düzey 3 kat sedefli sarısına boyandı . Ayrıca Libertywalk firmasının sahibi Japonya’dan aracı incelemek için Türkiye’ye geldiğinde torpidoya kendi imzasını attı.