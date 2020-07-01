Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemeleri başladı! Kim ne kadar ödeyecek?

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, mükellefler, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden şifre girişi yapmadan "MTV Ödeme" alanına sadece plaka ve TC kimlik numarası bilgilerini girerek işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Ayrıca, Başkanlığın "www.gib.gov.tr" internet sitesi (İnteraktif Vergi Dairesi, İnternet Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması) üzerinden 02.00-22.00 saatlerinde ödeme yapılabilecek. Anlaşmalı bankaların kredi kartları ile banka kartları veya banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kredi kartları, banka kartları ve diğer ödeme yöntemleriyle verginin ödenmesi mümkün olacak.

Anlaşmalı bankaların şubelerinden, alternatif ödeme kanallarından (internet bankacılığı, telefon bankacılığı, mobil bankacılık vb.), PTT iş yerlerinden ve tüm vergi dairelerinden de ödeme yapılabilecek.

KİM NE KADAR ÖDEYECEK?

Motorlu taşıtlar için iki kıstas ve matrah farkları bulunuyor.

Aracın tescil tarihi 01.01.2018'den önceyse aracın yaşı ve motor hacmine göre MTV hesaplanıyor.

01.01.2018 tarihi ve sonrasında tescili yapılan araçlar için ise yaş, motor hacmi ve aracın matrahına göre hesaplama yapılıyor.

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

1-3 yaş

0-1300 cc

2019 MTV: 861 lira

2020 MTV: 964 lira



1301-1600 cc

2019 MTV: 1499 lira

2020 MTV: 1678 lira

1601-1800 cc

2019 MTV: 2647 lira

2020 MTV: 2964 lira

1801-2000 cc

2019 MTV: 4170 lira

2020 MTV: 4670 lira

4-6 yaş

0-1300 cc

2019 MTV: 600 lira

2020 MTV: 672 lira

1301-1600 cc

2019 MTV: 1124 lira

2020 MTV: 1258 lira

7-11 yaş

0-1300 cc

2019 MTV: 336 lira

2020 MTV: 376 lira



1301-1600 cc

2019 MTV: 652 lira

2020 MTV: 730 lira

1601-1800 cc

2019 MTV: 1218 lira

2020 MTV: 1364 lira

1801-2000 cc

2019 MTV: 1888 lira

2020 MTV: 2114 lira

01.01.2018 SONRASI TESCİL

1-3 yaş

1301-1600 cc

Matrahı 51 bin 800 liraya kadar

2019 MTV: 1499 lira

2020 MTV: 1678 lira

1301-1600 cc

Matrahı 51 bin 800 - 90 bin 800 lira arası

2019 MTV’si: 1649 lira

2020 MTV’si: 1846 lira

1301-1600 cc

Matrahı 90 bin 800 lira ve üstü

2019 MTV’si: 1799 lira

2020 MTV’si: 2014 lira

1601-1800 cc

Matrahı 129 bin 800 lira

2019 MTV: 2911 lira

2020 MTV: 3260 lira

1601-1800 cc

Matrahı 129 bin 800 lira ve üstü

2019 MTV: 3176 lira

2020 MTV: 3557 lira

1801-2000 cc

Matrahı 129 bin 800 lira

2019 MTV’si: 4586 lira

2020 MTV’si: 5136 lira

1801-2000 cc

Matrahı 129 bin 800 lira ve üstü

2019 MTV’si: 5003 lira

2020 MTV’si: 5603 lira