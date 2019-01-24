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  4. 24 Ocak 2019 10:41

Renault'nun CEO'su istifa etti

Japonya'da tutuklu olan Renault'nun CEO'su Carlos Ghosn'un istifa ettiği açıklandı.

Renault'nun CEO'su istifa etti
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Renault'nun tutuklu CEO'su Carlos Ghosn'un dün akşam istifa ettiği bildirildi. Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Davos'ta devam eden Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında Bloomberg'e verdiği röportajda istifayı açıkladı.

Renault'nun yönetim kurulu bugün TSİ 12:00'da toplanacak ve yeni CEO'yu açıklayacak.

Gelirini milyonlarca dolar eksik bildirerek bu sayede daha az vergi ödediği ve görevini kötüye kullanmak gibi suçlamalar karşısında Kasım ayında Japonya'da tutuklanan Renault-Nissan-Mitsubishi ittifakının Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Ghosn'un yerine bir süredir yeni bir isim getirilmesi gündemdeydi

Reuters'ın üç kaynağa dayandırdığı haberine göre, yönetim kurulunun Michelin'deki görev süresi dolacağı için ayrılacak olan Jean-Dominique Senard'ı başkan olarak ataması, Ghosn'un yardımcısı Thierry Bollore'yi de CEO olarak terfi ettirmesi bekleniyor.

renault , fransa
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