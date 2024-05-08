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Roqu Mobility, Scooter Modellerini Ortadoğu Pazarına Tanıttı

Roqu Mobility, Scooter Modellerini Ortadoğu Pazarına Tanıttı
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Türkiye’nin ilk yerli mikromobilite markası ROQU, Abu Dhabi’de heyecan uyandırdı. Mobility Live ME Abu Dhabi Fuarına özel hazırlanan altın, gümüş ve spektrum renk gövdeli scooter modelleri ile dikkat çekti.

Türkiye’nin yenilikçi ve yerli mikromobilite markası ROQU Mobility Abu Dhabi’de düzenlenen Mobility Live ME Abu Dhabi fuarında yer aldı. Ortadoğu’nun en büyük mobilite fuarı olma özelliğini taşıyan Mobility Live ME Abu Dhabi, 10 binden fazla ziyaretçiyi ve 200’den fazla katılımcıyı bir araya getirdi.

Türkiye’nin ilk yerli mikromobilite markası ROQU, Abu Dhabi’de heyecan uyandırdı. Mobility Live ME Abu Dhabi Fuarına özel hazırlanan altın, gümüş ve spektrum renk gövdeli scooter modelleri ile dikkat çekti.

ROQU, bu fuarda yeni GEM serisini ilk kez katılımcıların beğenisine sundu. Sadece bu seri için sınırlı sayıda üretilen altın, gümüş ve spektrum renkli gövdeli modeller yoğun ilgi gördü. Alışılmış renklerin ötesinde, kişisel bir araç tasarlama fikrini hayata geçiren ROQU, özellikle Ortadoğu’daki firmaların dikkatini çekti.

Türkiye’nin ilk yerli mikromobilite markası ROQU, Abu Dhabi’de heyecan uyandırdı. Mobility Live ME Abu Dhabi Fuarına özel hazırlanan altın, gümüş ve spektrum renk gövdeli scooter modelleri ile dikkat çekti.

Mobility Live ME Abu Dhabi fuarında GEM serisinin ilk siparişlerini aldıklarını belirten ROQU CEO’su Buğra Çil, Ortadoğu pazarı için yeni ticari bağlantılar kurduklarını dile getirdi.

Türkiye’nin ilk yerli mikromobilite markası ROQU, Abu Dhabi’de heyecan uyandırdı. Mobility Live ME Abu Dhabi Fuarına özel hazırlanan altın, gümüş ve spektrum renk gövdeli scooter modelleri ile dikkat çekti.

Ortadoğu’nun, önemli ve her geçen gün daha çok gelişmekte olan bir bölge olduğunu vurgulayan Buğra Çil, fuar sürecinde ROQU’yu temsil etmek isteyen firmalarla da distribütörlük için  başarılı görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti. 

Etiketler Roqu Mobility scooter
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