Suzuki, Motobike İstanbul'a 1000 GX ve 8R ile geliyor

Türkiye’de Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen Suzuki Motosiklet, Motobike İstanbul fuarında, kasım ayında Milano EİCMA’da tanıtılan güçlü ve teknolojik yeni sport touring GSX-S 1000 GX modeliyle, performansı üst seviyede tutan, caddelerin yeni aktörü GSX-8R modelini ilk kez motosiklet severlerle buluşturacak.

Doğan Trend Otomotiv tarafından ülkemizde temsil edilen Suzuki Motosiklet, 20-23 Mart 2024 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek Motobike İstanbul’da, orta ve yüksek cc’li segmentteki boşluğu dolduran modelleri yeni GSX-8R, yeni GSX-S1000GX ve GSX-8S’i ve bunların yanı sıra Hayabusa, 1000 GT, 1000R, DL 1050, DL 800, DL 650’yi sergileyecek. Yeni modeller ile Suzuki motosiklet çeşitliliği de artırılacak. Street ve Touring modelleriyle tutkunlarının vazgeçemediği GSX serisine eklenen ve fuarda ilk kez motosiklet severlerin beğenisine sunulacak yeni GSX-8R ile de spor motosiklet segmentindeki alternatifler çoğaltılıyor. Suzuki standında ayrıca markanın dayanıklı yapıları ve ekonomik işletim maliyetleriyle öne çıkan Address 125 ve Avenis 125 scooter olmak üzere, scooter segmentinin öncüsü Burgman 400, Burgman 125’de sergilenecek.

GSX-8R: Sportif heyecanı caddelerle buluşturuyor!

Fuarda ilk kez görücüye çıkacak olan yeni Suzuki GSX-8R, spor motosikletlerde yeni bir çağ başlatarak, yeni nesil spor motosiklet sürücülerine hitap eden gerçek bir performans sunuyor. Kolay, çevik ve konforlu bir sürüş deneyimi sunan GSX-8R, kıvrımlı dağ yollarında heyecanlı sürüşlerin tadını çıkaran veya şehirdeyken sportif kimliklerini sergilemek isteyen sürücülere heyecan verici bir sürüş deneyimi sunuyor. Yeni model, çeşitli yaş aralığına ve deneyim seviyelerine sahip kişilere hitap ediyor. Yeni GSX-8R’ın uzun stroku ve 270 derecelik krank mili tasarımı, düşük devirlerde bol miktadarda tork sunarak kullanılabilirlik ve esneklik sağlayan 776cc’lik paralel ikiz motoru ile en dikkat çekici özelliği olarak öne çıkıyor. 83 HP güç ve 78 Nm tork üreten bu motor, yumuşak vites değiştirme kabiliyeti ve gelişmiş kontrol edilebilirlik sağlayan 6 vitesli şanzımanla performans ve konfor beklentilerini maksimum düzeyde karşılıyor. Seçilebilir güç modları, çekiş kontrolü ve çift yönlü hızlı vites değiştirme sistemi (Quickshifter) standart olarak sunulurken, tüm bilgilerin görüntülenebilmesine imkan tanıyan 5 inç renkli TFT gösterge paneli gibi özellikler yeni GSX-8R ile birlikte sunulacak.

GSX-S 1000 GX: Yeni lüks Crossover konsepti

GSX-S 1000 GX, yepyeni özellikleri ve teknolojileriyle dikkat çekiyor. Bir uzun yol motosikletinin konforunu spor motosikletlerin adrenaliyle bir araya getiren yeni GSX-S1000GX, Suzuki’nin ilk elektronik süspansiyon sistemi olan Suzuki Gelişmiş Elektronik Süspansiyon (SAES) ve markanın yeni teknolojisi olan Suzuki Adaptif Yol Stabilizasyon (SRAS) sistemiyle yepyeni bir sürüş performansı sunuyor. Yeni GSX-S 1000 GX’in kalbinde yüksek performanslı 999 cc’lik sıvı soğutmalı DOHC motor yer alıyor. Dört zamanlı, sıralı dört silindirli motor, geniş güç bandıyla pürüzsüz ve istikrarlı bir güç çıkışına imkan tanıyor. Motorun geniş ve pürüzsüz tork eğrisi ve güç iletimi, otoyol hızlarında yapılan turlarda yorgunluğu azaltırken istendiğinde güçlü bir hızlanma sağlıyor.

Address 125 ve Avenis 125: Kaliteli ve pratik ikili

Suzuki’nin klasik görünümü modern teknolojiyle buluşturan Address 125 ve dikkat çekici pratik Avenis 125 modelleri, ekonomik ve kaliteli scooter arayanların tercihi oluyor. Düşük yakıt tüketimi, pratik kullanım özellikleri ve kaliteli üretimi hedefleyen kullanıcıların hem kalbine hem de mantığına hitap eden ikili 100 km’de sadece 1.9 litre yakıt tüketimi sunan 6,4 kW (8.7 HP) güç ve 10 Nm tork üretebilen motoru paylaşıyorlar.