Tesla 158 bin aracını geri çağırıyor

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, Tesla'ya Ocak ayında geri çağırma talebinde bulunan bir mektup gönderdi. Tesla o sırada yanıt vermedi. Ancak etkilenen arabaların sürücüleri, bundan sonra ne yapacaklarına dair e-postalar almaya başladıklarını bildirdi.

Sorun, 2012 ile 2018 yılları arasında üretilen Model S sedanları ve 2016 ile 2018 arasındaki Model X SUV'leri etkiliyor. Sorunun, ekranlarda kullanılan ve bir dizi güvenlik sorununu etkileyebilecek bellek yongasıyla ilgili olduğu bildirildi. Sorunların arasında arka görüş kamerası görüntülerinin ısıtma, iklimlendirme, buz çözme kontrollerinin kaybı ve otopilot özelliği ile ilişkili olası sesli uyarılar yer alıyor.

Tesla'dan etkilenen müşterilere gönderilen e-posta, sorunları kabul ediyor ve etkilenen modelleri geri çağırmaya "gönüllü olarak" karar verdiğini belirtiyor.