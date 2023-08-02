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Toplamda kaç TOGG'un teslim edildiği açıklandı

Toplamda kaç TOGG'un teslim edildiği açıklandı
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Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un Temmuz ayında 627 adet araç teslimi yaptığı bu teslimatlarla birlikte toplam teslimat sayısının 1435'e yükseldiği açıklandı.

Türkiye’nin otomobili Togg Temmuz ayına ilişkin teslimat rakamalarını açıkladı.

 Temmuz ayında talihlilere 627 adet Togg teslim edildiği açıklandı. Yerli otomobilin bu teslimatla toplamda 1435 rakamına ulaşılarak Elektrikli C-Suv segmentinde pazar lideri konumunun sürdüğü bildirildi.

 Açıklamada, "Temmuz ayı içerisinde 627 adet teslimat gerçekleştirerek toplamda 1435 adet #T10X’i kullanıcılarımızla buluşturduk. Elektrikli C-SUV segmentinde liderliğimizi pekiştirdik" denildi.

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