Toyota Türkiye: ''Bir günde yaptığımız satışa nisanda 1 ayda ulaşabildik''

Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının otomotiv sektörüne etkileriyle ilgili olarak Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'a konuştu.

Hayatın ne zaman normale döneceğinin bilinmediğine işaret eden Bozkurt, "Ramazan Bayramı'ndan sonra hayat normale dönerse eğer, pazar yıl sonunda 500 bin adedi bulur ve geçen yılki seviyeyi yakalar. Fakat, üretimin durması, araç bulunurluğu sorununu gündeme getirecek. Gelişmeler önümüzdeki 6 ay boyunca bu sorunun devam edebileceğini gösteriyor. Çünkü, fabrikalar üretime sınırlı kapasite ile başladı. Önümüzdeki aylarda araç almak isteyenler bayilerde istedikleri araçları bulamayabilir" dedi.

Tüketici tarafındaki talebin ikinci el araç piyasasını hareketlendirebileceğini kaydeden Bozkurt, "Toplu taşıma, araç paylaşım ve hava yolu taşımacılığına karşı bir süre daha temkinli davranış eylemi olabileceğini görüyoruz. Tüm bunlar, hem ikinci el hem de sıfır tarafında satışlara yansır. Fakat, sıfır tarafında talebi karşılayacak araç olmayabilir. Filo tarafında da 2 yıldır ertelenen bir talep var. Görüştüğümüz filo firmaları araç almak için bekliyor. Önümüzdeki dönemde toplam satışlar içinde filonun payı artar. Talep olsa da, araç bulunmadığı için satışların düşeceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

'Sıfır araçta online satış zor'

Koronavirüs salgını ile gündeme giren 'sosyal mesafe' kavramı, ticareti de yaklaşık internete taşıdı. Neredeyse tüm sektörlerin online ortamda satış yapması ise, otomobil alımlarının da online yapılmasını tartışma konusu haline getirmişti.

Online araç satışı için regülasyonda değişiklik yapıldıktan sonra teknik olarak sıkıntı olmadığını belirten Bozkurt, "Mevcut yasada, e-ticaretten alınan ürün 14 gün içinde keyfi edilebiliyor. Otomobilde bu pek mümkün değil. Bayiden çıkan araç kullanıldıktan sonra keyfi iade edilirse o otomobil sıfır kilometre olma özelliğini kaybeder. Bu yüzden ikinci el araçta online satış mevcut düzenlemeler ile daha kolay" dedi.

'Nisanda 140 araç satıldı'

Ali Haydar Bozkurt, nisan ayı araç satışlarına da değinerek, Toyota'nın Türkiye'de 130-140 araç sattığını söyledi.

Bozkurt, "Normal şartlarda bir günde yaptığımız satışı nisanda bir ay boyunca yapabildik. Bunun temel sebebi üretimlerin durması yüzünden bayilerde araç olmaması" dedi.

Yakın zamandaki lansman ve yeni model tanıtımlarında sarkmalar olduğunu da söyleyen Bozkurt, 2021 planlarında ise değişiklik olmadığını kaydetti.