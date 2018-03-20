Trafik Sigortası Basamak Hesaplama Nasıl Yapılır?

Trafik sigortası, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre trafiği çıkan tüm motorlu araçlar tarafından yaptırılması zorunlu olan bir sigorta türüdür. En basit ifadeyle bir kaza halinde hatalı olan tarafın, hatası bulunmayan karşı taraf ve/veya üçüncü kişilerin zararını karşılayabilmesi için vardır. Trafik sigortasını hiç yaptırmamış olan ya da sigorta süresi dolmuş olan araçlar trafikten derhal men edilir.

Trafik Sigortası Nasıl Hesaplanır?

İsteğe bağlı bir sigorta türü olan kaskoda sigorta şirketi ile sigortalı arasındaki poliçenin teminat kapsamı ve limitleri ile çekici vs. gibi hizmet koşulları değişiklik gösterir. Bu yüzden sigorta primlerinin hesaplanması çok fazla değişkene bağlıdır ve bunun doğal bir sonucu olarak primler de poliçeden poliçeye büyük farklılıklar gösterir.

Oysa zorunlu bir sigorta türü olan trafik sigortasında teminat limitleri tüm araçlar ve sigorta şirketleri için aynıdır. Bu limitler sadece kazada can kaybı yaşanıp yaşanmaması gibi koşullara göre değişiklik gösterir ve prim miktarını etkilemez. Trafik sigortasında prim miktarını etkileyen en önemli değişiklik ise basamak uygulamasıdır.

Basamak Uygulaması Nedir ve Ne İşe Yarar?

Zorunlu trafik sigortası hesaplanırken devreye giren basamak uygulaması, kaskodaki hasarsızlık indirimiyle aynı mantıkla çalışan bir sistemdir. Buna göre trafik sigortası için ödenmesi gereken primler 1’den 7’ye kadar basamaklara ayrılır. Her bir basamak o kademede yer alan bir sürücünün ödemesi gereken miktarı belirtir. Prim miktarları hem şehirden şehre hem de araç türünden araç türüne farklılık gösterir.

Basamak uygulamasının amacı sürücüleri trafikte daha dikkatli olmaya yönlendirmek ve böylece trafikte daha güvenli bir ortam yaratmaktır. Keza bir sürücü bir sigorta dönemi boyunca kaza yapmadığı takdirde bir sonraki dönem daha avantajlı bir basamakta yer alacağını bilir. Bu da onun trafikte daha dikkatli olmasını sağlar.

Basamak Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Her yıl için trafik sigortası primleri Hazine Müsteşarlığı tarafından otomobil, minibüs, otobüs, kamyon ve motosikletler için farklı olacak biçimde belirlenir. Bu primler 7 basamağa ayrılır. İlk defa trafiğe çıkacak bir sürücü 4. basamakta yer alır. Sigorta şirketinin bu sürücüden talep edebileceği prim de bu basamak için belirlenmiş miktarla sınırlanmış olur.

Sürücü bu dönem içinde hasarlı bir kazaya karışmazsa bir sonraki dönemde 5. basamakta yer almaya hak kazanır. 5. basamak için belirlenen tavan prim tutarı, 4. basamak için belirlenen tutardan düşük olduğundan sürücü bir sonraki yıl daha avantajlı bir poliçeye imza atmış olur. Hasarlı kaza yapan bir sürücü ise 3. basamağa geriler ve daha yüksek seviyeden prim ödemek zorunda kalır.

Ödeyeceğim Primi Nasıl Öğrenebilirim?

Hazine Müsteşarlığı tarafından her sene açıklanan trafik sigortası tavan prim tutarlarına bakarak ödemeniz gereken primi öğrenmeniz mümkündür. Eğer ilk defa trafiğe çıkacaksanız hangi basamakta olduğunuz sorusunun cevabı net olduğu için priminizi bulmak daha da kolay olacaktır. Daha önce trafik sigortası yaptırdıysanız da kaza yapıp yapmadığınıza göre yeni basamağınızı bulabilirsiniz.

Ne var ki basamağınızı bilseniz bile Hazine Müsteşarlığı tarafından açıklanan tutarların tavan primler olduğunu unutmamalısınız. Sigorta şirketleri arasındaki rekabet sayesinde günümüzde bu tavan miktarlarından daha düşük primlerle poliçe yapmak mümkün olabilmektedir. Sigorta Cini size 15 büyük ve güvenilir sigorta şirketinden kolayca teklif alma ve bu teklifleri karşılaştırıp en uygununu seçme fırsatı sunar.

https://www.sigortacini.com.tr adresine giderek ya da 0850 222 99 96 numaralı telefondan çağrı merkezini arayarak size en uygun trafik sigortası poliçesine hızlı ve pratik bir şekilde ulaşabilirsiniz.