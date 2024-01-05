Trafik sigortasında yeni dönem başlıyor

Yeni yıl yeni zamlar ve yeni düzenlemeler olarak hayatımıza girerken, araç sahiplerinin hepsini ilgilendiren zorunlu trafik sigortaları için de yeni dönem başlıyor.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Eski Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, trafik sigortasına ilişkin planlanan yeni düzenlemeleri tek tek açıkladı.

2024 yılında neler değişecek? Sigorta şirketleri zorunlu teklif sunacak mı? Sürücülerin merakla beklediği tüm sorular cevap buldu.

HALK TV’de yer alan habere göre Mehmet Akif Eroğlu, 2024 yılında sigorta şirketlerinin zorunlu olarak trafik sigortası teklifi sunmasının kaldırılacağını söyledi.

2023 yılında alt yapısı oluşturulan düzenleme ile sistem değişecek.

Eroğlu'nun trafik sigortası uygulamasında yapılacak düzenlemeler ve yeni yıla dair planlarını aktardığı açıklamaları dikkat çekti.

Şu an için yol haritasının birinci fazını belirlediklerini ifade eden Eroğlu, trafikte bireylerin davranışlarının, zararın kaynağını azaltmak adına müdahale edilmesi gerektiğini belirtti.

TAZMİNAT HESAPLAMALARINDA DEĞİŞİKLİK

Anayasa Mahkemesi'nin son kararının, sigorta kanununda ikinci bir düzenleme yapma şanslarını ortadan kaldırdığını ifade eden Eroğlu, tazminat hesaplamalarının artık mevzuata konulamayacağını açıkladı.

Bu durumda mahkeme pratiğinin gözetilerek sektör ödemelerinin buna göre yapılacağını belirtti. Eroğlu, trafikteki zararların kaynaklarına odaklanarak hızlı bir çözüm süreci hedeflediklerini vurguladı.

SERBEST TARİFE GELİYOR

Bu sürecin trafik kazalarının azaltılmasından başlayarak, tahkim sistemi, eşdeğer parça kullanımı gibi aşırı hasar üreten alanları kapsayacağını belirtti. Eroğlu'nun ifadelerine göre, öncelikle kişiye özel poliçe, müşteri davranışlarını etkileme, doğrudan tazmin gibi adımlar atılacak. Ardından sürücü profiline göre tekliflerin verileceği serbest tarife hedefleniyor.

"TRAFİK SİGORTASI ZARAR VERİYOR"

Araç sahiplerinin zorunlu trafik sigortası konusunda yaşadığı sorunları ele alan Eroğlu, ceza uygulamalarının yanı sıra tarife artırımları ve genelgeler çıkartılmasına rağmen sorunların devam ettiğini dile getirdi.

Trafik sigortasının zarar üreten bir alan olduğunu ve şirketlerin bu dengesizliği korumaya çalıştığını belirten Eroğlu, bu bağlamda yeni bir uygulama üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

Eroğlu, detayları şöyle açıkladı:

Eğer mevcut genelgelerle istediğimiz sonuca ulaşamazsak, bir trafik operasyon merkezi kurmayı planlıyoruz. Altyapımız hazır. Bu platformda sigorta şirketlerinin zorunlu olarak teklif vermesini kaldıracağız. Müşteri acenteye geldiğinde, şirket yapacak veya yapmayacak diyecek. Poliçe talebi operasyon merkezine gönderilecek.

Talep edenin bilgileri 27 trafik sigortası satan şirket tarafından görülecek. Teklif verip vermemek tamamen serbest olacak. Teklif verildiyse beklemeden 5 dakikada poliçeleştirilecek. Eğer hiçbir sigorta şirketi teklif vermezse, bir önceki sigorta şirketinin üzerinden havuza atılacak, bütün sektöre dağıtılacak.