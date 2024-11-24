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  4. 96 bin TL ceza kesilecek, araç trafikten men edilecek, ehliyetlere el konulacak!

Trafikteki çakarlı magandalar için "kökünüzü kazıyacağız'' uyarısı

Trafikteki çakarlı magandalar için "kökünüzü kazıyacağız'' uyarısı
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TBMM'de kabul edilen yeni yasayla trafikte uygunsuz çakar kullananlara yönelik cezalar arttırılmıştı. İçişleri Bakanlığı trafikteki çakarlı magandaları son kez uyararak

Son yıllarda sıkça gündeme gelen yetkisiz çakar ve tepe lambası kullanımı, özellikle trafikte usulsüzlüklerin önlenmesi açısından önemli bir düzenlemeye tabi tutuldu. Yeni yasa kapsamında, bu cihazları izinsiz kullanan sürücülere 96 bin TL para cezası verilecek.

Buna ek olarak, sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak ve araçları aynı süre boyunca trafikten men edilecek.

Eğer sürücü, son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde aynı ihlali ikinci kez gerçekleştirirse, ceza iki katına çıkacak. Bu durumda, 192 bin TL para cezası uygulanacak, ehliyeti 60 gün süreyle geri alınacak ve aracı aynı süre trafikten men edilecek.

Ayrıca, sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, tescil plakasına da aynı miktarda ceza yazılacak. İlgili cihazlara ise mülki amir tarafından el konularak kamuya geçirilmesine karar verilecek.

Etiketler çakar çakarlı araç çakarlı maganda
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