Türkiye'de 2. el otomobil fiyatları 0 km fiyatlarından neden daha pahalı?

Son 2 yıldır yeni otomobil ve hafif ticari araç pazarında yaşanan daralmaya rağmen, 2. el otomobil pazarındaki satış adetleri ve fiyatlar artmaya devam ediyor. 2019 yılında kimi 2. el otomobil yüzde 60'ın üzerinde değer kazanırken, kimisine de aynı aracın 0 km fiyatından daha fazla değer biçiliyor.

“BAYİİLERDE SIFIR KM ARAÇ OLMADIĞI İÇİN HERKES 2. ELE YÖNELDİ”

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, bu duruma dört farklı sebeple açıklamada bulundu. Yalçın, “0 km’deki stok yetersizliği: Sıfır otomobil pazarındaki tedarik sorunu! 2019'un ağustos ayından beri 0 km araç tedariğinde sorun var. Yani bayilerde yeteri kadar yeni araç yok. Çünkü distribütörler geçen yılın son çeyreği için yılın başında verdikleri araç üretim planlamalarında -2019 un piyasa koşullarından dolayı- haklı olarak çekingen davrandılar. O yüzden markaların çoğu bayilerine istedikleri adette araç tedariği sağlayamadılar. Bu duruma ek olarak kimse de geçen yılın son çeyreğinde 0 km’de bir talep artışı beklemiyordu ama oldu. Bu talep hâlâ da devam ediyor. Buna yeni otomobillerde süreklilik arz eden fiyat artışları da eklenince stok sıkıntısı üst boyutlara ulaştı. O yüzden talep ve para 2.el'e kaydı.” dedi ve “0 km'de araç tedariğinin yetersiz olması nedeniyle cebinde parası olan müşteri kullanılmış otoya gidiyor. Çünkü tüketici sıfır km olarak istediği aracı satın alamıyor, araç olmadığı için. Bunu bilen ve cebinde parası hazır olan müşteriyi gören 2.el satıcısı da 2. ele talep olduğu, 0 km’de araç olmadığı için araç fiyatlarını bilerek gerçek ve güncel fiyatlarını yükseltiyor. Bu sünni bir yükseliş! Yani piyasadaki(satılan) 2.el araçlara göre olan bir yükseliş değil.” diye ekledi.

FİLO SATIŞLARININ DÜŞÜKLÜĞÜ 2. EL ARZINI DOĞRUDAN ETKİLEDİ

Yalçın konuya bir de kiralama şirketleri açısından cevap verdi. Özellikle son dönemde kiradan dönen araçlarını bakımlarını yapıp daha ucuz kiralama bedeliyle tekrar kiralayan firmaların da bu duruma dolaylı yoldan etkisi oluyor. Yalçın, “Filo şirketleri normalde kiradan dönen araçları 2. el olarak piyasaya sürer ve satarlardı. Ama 2019’daki piyasanın sıkışıklığından dolayı filo şirketleri kiradan dönen araçları satmak yerine kiraya vermeye devam ettiler. Bu da piyasaya 2. el araç girişini büyük bir miktarda azalttı.” dedi.

TÜKETİCİ DAHA ÇOK KÂR ETMEK İSTEDİĞİ İÇİN DE FİYATLAR ARTTI

Son olarak tüketici davranışlarının da değiştiğinden bahseden Yalçın, “2.el'deki fiyat yükselişini gören ve takip eden tüketici de elindeki 2. el aracı satmak yerine bekleyip daha fazla değer kazanmasını görüp ve o şekilde satmak gibi bir davranış içine girdi. Çünkü son 1 senedir %60 – %70 lere varan artışlar var 2. elde… Bu artışlar ikinci el araçların değerli bir yatırım enstrümanı olarak görülmesine yol açıyor. Bu durumda 2. eldeki sunni yükselişi tetikledi…” dedi.

HERKES 2. EL OTOMOBİLDEN YAN BİR GELİR ELDE ETMEK İSTİYOR…

Otomerkezi CEO’su Muhammed Ali Karakaş, “İkinci elde koşullar öylesine değişti ki araç sattığımız perakende müşterimiz aracı 15 gün kullanıyor, satıyor, sonra tekrar gelip araç alıyor. Dolayısıyla işi ve sektörü ne olursa olsun şu anda herkes ikinci el otomobilden bir yan gelir peşinde! Sıfır otomobillerin özellikle ikinci elde çok tutulan modelleri için Volkswagen, Honda gibi markaların bayilerinde fiyat garantisi ve teslimat günü dahi verilemediğinden, aynı modelde ikinci el fakat az kullanılmışı sıfır fiyatını yakalamış hatta geçmiş vaziyette. Bu durumun yılın ortasına kadar devam edeceğini öngörüyoruz.” dedi.

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