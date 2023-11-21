Türkiye'de Ekim ayının en çok tercih edilen otomobilleri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim 2023 Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerini açıkladı. Trafiğe çıkan araç sayısındaki artış dikkat çekerken Türk halkının araçtaki renk tercihinin de değiştiği ortaya çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekimde trafiğe 184 bin 767 aracın kaydının yapıldığını, 2 bin 580 aracın kaydının silindiğini, trafikteki toplam araç sayısının 182 bin 187 arttığını açıkladı.

Ekim ayında 184 bin 767 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %44,0'ını motosiklet, %40,9'unu otomobil, %8,4'ünü kamyonet, %3,8'ini traktör, %1,8'ini kamyon, %0,7'sini minibüs, %0,3'ünü otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %7,0 azaldı

Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste %4,1, otomobilde %2,5 artarken motosiklette %14,1, kamyonette %11,1, özel amaçlı taşıtta %11,1, traktörde %6,0, otobüste %2,2 ve kamyonda %1,1 azaldı.



Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, Ekim 2021-Ekim 2023





Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %80,4 arttı

Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste %196,4, motosiklette %158,8, otomobilde %72,3, otobüste %28,7, kamyonda %17,3, özel amaçlı taşıtta %3,0, traktörde %2,3 artarken kamyonette %5,3 azaldı.



Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 28 milyon 365 bin 819 oldu











Ekim ayında 723 bin 1 adet taşıtın devri yapıldı



Ekim ayında devri(1) yapılan taşıtların %62,1'ini otomobil, %16,1'ini kamyonet, %12,9'unu motosiklet, %3,7'sini traktör, %2,4'ünü kamyon, %2,0'ını minibüs, %0,6'sını otobüs ve %0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



Ekim ayında 75 bin 494 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı



Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %13,1'i Fiat, %12,6'sı Renault, %6,5'i Toyota, %5,6'sı Hyundai, %5,2'si Opel, %4,8'i Peugeot, %4,7'si Volkswagen, %4,6'sı Chery, %4,0'ı Citroen, %3,6'sı Ford, %3,4'ü Mercedes-Benz, %3,2'si Skoda, %2,9'u Dacia, %2,8'i Nissan, %2,6'sı Kia, %2,3'ü Honda, %2,3'ü Audi, %2,2'si MG, %2,1'i BMW, %1,2'si Volvo ve %10,4'ü diğer markalardan oluştu.



Ocak-Ekim döneminde 1 milyon 908 bin 720 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı



Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %89,0 artarak 1 milyon 908 bin 720 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %15,2 azalarak 25 bin 80 adet oldu. Böylece Ocak-Ekim döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 883 bin 640 adet artış gerçekleşti.



Trafiğe kaydı yapılan ve trafikten kaydı silinen motorlu kara taşıtları, Ekim 2023 Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %53,0'ını otomobil, %17,4'ünü motosiklet, %15,7'sini kamyonet, %7,7'sini traktör, %3,4'ünü kamyon, %1,8'ini minibüs, %0,7'sini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.Ekim ayında devriyapılan taşıtların %62,1'ini otomobil, %16,1'ini kamyonet, %12,9'unu motosiklet, %3,7'sini traktör, %2,4'ünü kamyon, %2,0'ını minibüs, %0,6'sını otobüs ve %0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %13,1'i Fiat, %12,6'sı Renault, %6,5'i Toyota, %5,6'sı Hyundai, %5,2'si Opel, %4,8'i Peugeot, %4,7'si Volkswagen, %4,6'sı Chery, %4,0'ı Citroen, %3,6'sı Ford, %3,4'ü Mercedes-Benz, %3,2'si Skoda, %2,9'u Dacia, %2,8'i Nissan, %2,6'sı Kia, %2,3'ü Honda, %2,3'ü Audi, %2,2'si MG, %2,1'i BMW, %1,2'si Volvo ve %10,4'ü diğer markalardan oluştu.Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %89,0 artarak 1 milyon 908 bin 720 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %15,2 azalarak 25 bin 80 adet oldu. Böylece Ocak-Ekim döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 883 bin 640 adet artış gerçekleşti.



Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %66,0'ı benzin yakıtlıdır



Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan 769 bin 650 adet otomobilin %66,0'ı benzinli, %17,6'sı dizel, %9,1'i hibrit, %5,9'u elektrikli ve %1,4'ü LPG'lidir. Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 15 milyon 44 bin 117 adet otomobilin ise %35,9'u dizel, %33,7'si LPG'li, %28,4'ü benzinli, %1,4'ü hibrit ve %0,4'ü elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise %0,2'dir.



Trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yakıt cinslerine göre dağılımı, Ekim 2023

Ocak-Ekim döneminde en fazla 1300 ve altı silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı



Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan 769 bin 650 adet otomobilin %33,8'i 1300 ve altı, %23,4'ü 1401-1500, %19,8'i 1301-1400, %10,6'sı 1501-1600, %5,9'u 1601-2000, %0,8'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.



Ocak-Ekim döneminde kaydı yapılan otomobillerin 272 bin 608'i gri renklidir



Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan 769 bin 650 adet otomobilin %35,4'ü gri, %27,4'ü beyaz, %12,3'ü mavi, %11,1'i siyah, %7,4'ü kırmızı, %2,8'i yeşil, %2,1'i turuncu, %0,6'sı sarı ve %0,5'i kahverengi renklidir.