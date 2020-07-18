Türkiye'nin Otomobili fabrikasının temeli atıldı

Türkiye’nin Otomobili'nin üretileceği TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri'nin temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle atıldı.

Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Askeri Hara bölgesine yapılacak fabrikanın temel atma törenine TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sanayi veTeknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TOGG Ceo'su Gürcan Karakaş ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da katıldı.

Törende konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "60 yıllık hayalimizi gerçekleştiriyoruz" dedi.



"Türkiye'nin otomobili sadece ülkemizde değil dünyanın birçok yerinde ses getirdi" ifadelerini kullanan Erdoğan özetle şunları kaydetti:

"Milletimizin her ferdi, ülkemizin gücünü ve üretim kapasitesini temsil eden bu projeyi sahiplendi. 60 yıl sonra bile olsa Türkiye'nin böyle bir hamleye girişmesi içimizdeki bazı çevrelerin kabusu haline geldi. Ülkemizin büyümesinden güçlenmesinden rahatsızlık duyanlar hemen yoğun bir karalama kampanyasına başladı. Otomobilin kaputu da farı da var manşetleriyle kendi aşağılık komplekslerini ortaya koydular.

Tüm çabalarına rağmen projede hiçbir kusur bulamadılar. Milletimizin beklentilerini boşa çıkarmamak için corona virüs salgınına rağmen çalıştık çabaladık. Salgın döneminde hizmete aldığımız hastaneler, millet bahçeleri ve eserler ülkemizin dört bir yanında yükseldi.

"YATIRIM ZİNCİRİMİZİN ALTIN HALKASI"

Türkiye'nin Otomobili fabrikası ise yatırım zincirimizin altın halkası. Bugün yeni bir yatırım sevinci değil salgına rağmen devasa projeyi hayata geçirmenin haklı gururunu yaşıyoruz.

"SADECE BİR FABRİKA DEĞİL"

Otomobili tanıttığımızda bunlar nerede üretilecek diye soranlara hep birlikte en güzel cevabı veriyoruz. Bugün inşaatına başlayacağımız sadece bir fabrika değildir. Burası insanların zihnindeki fabrika algısını kökten değiştirecek, içinde farklı tesislerin olduğu devasa bir üretim kompleksidir. Fabrikamız doğrudan vatandaşlarımıza hizmet verecek. Çevre dostu teknolojilerle bu alanda çıtayı daha da yükseğe taşıyacağız.

"DEVRİM ARABALARI EN BAŞINDAN ÖKSÜZ KALDI"

Dünyada tüm başarıların arkasında azim cesaret mücadele vardır. Başarıya giden yol çoğu zaman engel hatta ihanetlerle doludur. Tasarlayan, geliştiren ve ihraç eden ülke idealimiz bir türlü gerçeğe dönüşmedi. Devrim arabalarını en başından itibaren öksüz kaldı, ithalatçı lobi tarafından basit gerekçelerle devre dışı bırakıldı.

Bu işi bitireceğiz; ölmek var dönmek yok. Herhangi bir aksilik olması durumunda devletimizin hazinesi bu işi bitirmeye yeter. Bugün bismillah diyerek tesisimizin inşaatına başlıyoruz.

EN YÜKSEK YERLİLİK ORANI

Fabrikayı 18 ayda tamamlamayı ilk aracı 2022'de banttan indirmeyi planlıyoruz. Üretime geçtikten 3 yıl sonra binek otomobillerde ülkemizde en yüksek yerlilikle üretilen tek marka Türkiye'nin Otomobili olacak. 4 bin vatandaşımız istihdam edilecek. Dolaylı istihdamla bu sayı çok daha fazla olacak. Ürün yelpazemiz, teknolojimiz, iş modelimiz, iş planımız ve tedarikçilerimizle dünyada en iyiler liginde oyuncu olmaya hazırız.

"SONUNDA BU OLDU MU?"

Türkiye'nin otomobilini tanıttığımızda bizi eleştiren gazetelerin hemen hepsi 60 yıl önce de kalemşörleriyle 'Devrim' arabalarına aynen bu şekilde saldırıyorlardı. Asla umutsuzluğa kapılmadık. Ne dedik, 5 tane yiğit adam. Sonunda bu oldu mu? Oldu. Şimdi biz bu 5 yiğit adamla yola çıktık. Öyle veya böyle bu işi bitireceğiz. Türkiye'nin Eti Maden eliyle batarya için gereken lityumun tamamını üretebilecek potansiyeli de var. Tek sermayesi bu millete karamsarlık aşılamak olan şeamet tellallarına da lütfen kulak asmayın."

Erdoğan'ın öncesinde Varank söz aldı. "Çevre dostu akıllı otomobilimiz, yine çevre dostu akıllı bir tesisten yollara çıkacak" diyen Varank şöyle devam etti:

"Türkiye'nin Otomobili projesi bir araba üretmenin çok ötesinde bir proje. TOGG'un tedarikçileri arasında daha önce hiçbir ana üreticiyle çalışmamış gencecik girişimler, start-up'lar var. Bu firmalar farklı düşünüyor, yeni ve özgün işlere imza atıyor. Yenilikçi projeler için büyük paralara gerek yok. Entelektüel sermayeniz güçlüyse kapılar açılıyor. Bu işe liderlik eden asıl sahibi olan Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum."

400 bini aşkın kişi #YenilikteBenDeVarım dedi.



Sizden aldığımız güçle bu hayali gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaştık ve artık Yeni Lig ‘Gemlik’#TOGG pic.twitter.com/hFQ6ZoKrPo — Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) July 18, 2020

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'ndan (TOGG) da tören öncesi bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda; "YenilikteBenDeVarım" adlı kampanyaya 400 binden fazla kişinin katıldığı duyuruldu. Kampanya ile aynı isimli internet sitesine girenler, inşaat temeline yerleştirilen özel bir kapsül ile adlarını temele yazdırabiliyor.