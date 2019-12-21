Türkiye'nin yerli otomobilinin kamuflajlı görüntüsü ortaya çıktı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) genel merkezinde görüntülenen yerli otomobilin, ilk etapta elektrikle çalışan bir SUV olarak yollara çıkması bekleniyor.

Dün Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sosyal medya hesabından yerli otomobili üzerindeki örtüler gösteren fotoğraflar paylaşmıştı. Bugün ise, yerli otomobilin kamuflajlı halinin TOGG'un genel merkezinin önündeki görüntüleri ortaya çıktı.

Hem Varank'ın paylaştığı fotoğraflar hem de yeni ortaya çıkan görüntüler, TOGG'un geliştirdiği yerli otomobilin tasarımı hakkında ipuçları vermesi bakımında dikkat çekti.

3 model sergilenecek

TOGG'un Gebze'de yer alan Bilişim Vadisi'ndeki genel merkezinde tanıtılması beklenen yerli otomobilin, ilk etapta C-segmentte yer alan elektrikli bir SUV olacağı belirtiliyor. Otomobilin prototipinin sergileneceği etkinlikte ise iki SUV bir de sedan modelin sahneye çıkacağı ifade ediliyor.

TOGG'un ürün gamındaki tüm modellerin elektrikle çalışan otomobillerden oluşacağı aktarılırken, bu modellerin nerede üretileceği ile ilgili bir bilgi ise henüz paylaşılmış değil.

Yerli otomobilin yollara çıkacağı tarih ise 2022 olarak açıklanmıştı.