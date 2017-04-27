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  1. 27 Nisan 2017 13:28

Volkswagen'den flaş satış kararı

Emisyon skandalıyla sarsılan Volkswagen, İtalyan motosiklet üreticisi Ducati'yi satmaya hazırlanıyor.

Volkswagen'den flaş satış kararı
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Emisyon skandalı sonrası yeni operasyonlara yönelen Volkswagen'in Ducati'nin satılması dahil bir dizi stratejik satış için yatırım bankası Evercore'a talimat verdiği iddia edildi. Habertürk'ün derlediği habere göre bazı potansiyel alıcılarla görüşmeler sürerken satış konusunda henüz nihai bir karar alınmadı.

Volkswagen'ın Audi birimi, 2012'de Ducati'yi 860 milyon euro'ya satın almıştı. Reuters'a konuşan kaynaklara göre Ducati'nin yıllık kârı 100 milyon euro'yu, toplam değeri ise 1 milyar euro'yu buluyor.

Dünya çapında sattığı yaklaşık 11 milyon aracın emisyon testlerinin yanıltıcı yazılım içerdiğini kabul eden Volkswagen, Avrupa Birliği ülkelerinde sattığı 8,5 milyon aracı geri çağıracağını duyurmuştu

Büyük maddi kayıp yaşayan şirket, binlerce kişiyi işten çıkararak kesintiye gitme kararı almıştı. Volkswagen'ın kayıplarını azaltmak amacıyla elektrikli otomobil gibi kârını artıracak farklı teknolojilere yöneldiği belirtiliyor.

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