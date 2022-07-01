Yerli otomobil TOGG'un fiyatına ÖTV ayarı! Tahmini satış fiyatı belli oldu

2023 yılında piyasaya çıkması beklenen Türkiye'nin yerli otomobil TOGG için vergi avantajı getirildi. Motor gücü 160 kW’ı, vergisiz fiyatı ise 700 bin TL'yi geçmeyen elektrikli araçlardan alınan ÖTV oranı yüzde 10 olarak belirlendi. Buna göre TOGG'un fiyatının 900 bin TL bandında olabileceği tahmin ediliyor.

Türkiye’nin otomobili Togg’un yollarla buluşmasına az bir süre kala torba kanun teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmelerinde çok önemli bir önerge kabul edildi. Kabul edilen önergeyle elektrikli otomobillerden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı değiştirilirken, 700 bin TL’lik matrah getirildi. Buna göre, motor gücü 160 kW’ı, vergisiz fiyatı 700 bin TL’yi geçmeyen elektrikli otomobillerden alınacak vergi tutarı yüzde 10 olarak belirlendi. Aynı koşullarda vergisiz fiyatı 700 bin TL’yi aşan elektrikli otomobillerden alınacak ÖTV tutarı ise yüzde 40 oldu. Motor gücü 160 kW’ı geçen elektrikli araçlardan da 750 bin TL’yi aşmayanlar için ÖTV oranı yüzde 50, 750 bin TL’yi aşanlar için ÖTV oranı yüzde 60 olarak güncellendi.

"TOGG’un ÖTV’sini düşürüp, cazip hale getiriyoruz"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, “TOGG’un ÖTV’sini düşürüp, cazip hale getiriyoruz. Yerli üretime koruyuculuk getiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Açıklanan yeni ÖTV oranı ve matrah limitleri TOGG’un satışa sunacağı ilk model C-SUV’un fiyatıyla ilgili de önemli ipuçları verdi. Öyle ki, aracın vergisiz fiyatının maksimum 700 bin TL olduğu göz önüne alındığında, bu fiyatın üzerine yüzde 10 ÖTV ve yüzde 18 KDV eklendiğinde 908 bin TL’lik oldukça avantajlı bir fiyat çıkıyor.

Kabul edilen önergeden önce, motor gücü 85 kW’ı geçmeyen elektrikli otomobillerden yüzde 10 oranında ÖTV alınıyordu. Motor gücü 85 kW ile 120 kW arasında kalan elektrikli otomobillerden alınan ÖTV oranı yüzde 25, motor gücü 120 kW’ı geçen elektrikli otomobillerden alınan ÖTV oranı da yüzde 60 olarak belirlenmişti. Bu araçlarda herhangi bir matrah limiti yoktu. Düzenlemeyle birlikte, elektrikli araçlara da içten yanmalı araçlarda olduğu gibi matrah limitleri gelmiş oldu.