15 ilaç ''kanserojen madde'' gerekçesiyle piyasadan toplatılıyor!

Avrupa İlaç Ajansı ile Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi'nin ardından Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu da, mide rahatsızlıklarında kullanılan 'Ranitidin' etkin maddeli ilaçların tümünün piyasadan çekilmesini kararlaştırdı.

GazeteDuvar'dan Sinan Saygılı'nın haberine göre Sağlık Bakanlığı tarafından 'ivedi' olarak yayınlanan kararda, Avrupa ve ABD'de alınan kararın ardından söz konusu ilaçların, Sağlık Bakanlığı Beşeri Tıbbi Ürün Klinik Değerlendirme Komisyonu tarafından incelendiği ifade edildi. Konuyla ilgili olarak İlaç ve Eczacılık Başkan Yardımcılığı tarafından ilgili komisyon kararını içeren yazıda, şu sonuçlara varıldığı belirtildi:

"Nitrozaminlerin, olası insan kanserojeni olarak sınıflandırılan kimyasal bileşikler olduğu, beşeri tıbbi ürünlerde nitrozamin bulunması veya üretim sırasında oluşumun risk olarak değerlendirildiği ve N-nitrozodimetilamin (NDMA) dahil nitrozamin safsızlıkların beşeri tıbbi ürünlerinde limit değerlerin üzerinde bulunmasına izin verilmediği, Ranitidin içeren ürünlerin mide yanması, mide ülseri olan hastalarda mide asidini azaltmak için kullanılan alternatifli ilaç grubu olduğu bildirilmiştir.

KAYNAĞI BELİRSİZ NDMA KABUL EDİLEBİLİR DEĞERLERİN ÜZERİNDE

Ranitidin ilaçların kanser riskini artırdığına bir veri bulunmadığı ancak birçok Ranitidin içeren üründe kabul edilebilir sınır değerlerin üzerinde ve kaynağı bilinmeyen NDMA safsızlığı yer aldığı, sonuç olarak bu safsızlığın mevcudiyeti ve tedavi alternatiflerinin bulunması nedenleriyle Ranitidin içeren ürünlerin 1. sınıf A seviyesinde geri çekilmesinin uygun bulunduğu bildirilmiştir."

PİYASADAN ÇEKİLMESİNE KARAR VERİLEN İLAÇLAR

Piyasadan çekilen mide ilaçları şunlar:

- Ranitab

- Mideran

- Ragasit

- Raniject

- Ranitine

- Raniver

- Ranixel

- Ranis

- Ranobel

- Risvom

Rozon

- Ulcuran

- Ultidin

- Zandid

- Zantac