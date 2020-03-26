40 farklı mutasyon geçirmiş koronavirüs tespit edildi!

Küresel olarak 400 binden fazla insanda tespit edilen corona virüsüne karşı bilim dünyası çare bulmak için yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyor… Birçok hükümet de gerek seyahat yasağı gerekse de sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalarıyla corona virüsünün yayılmasını engellemeye çalışırken İzlanda’dan gelen bir haber uluslararası kamuoyunda panik yarattı.

İzlanda basınında yer aldıktan çok kısa bir süre sonra uluslararası medyanın da gündemine gelen haberde, İzlandalı bilim insanlarının bir keşifte bulunduğu belirtiliyor.

Toplam 737 vakanın olduğu ve 2 ölümün gerçekleştiği ülkede bilim insanları Covid-19 hastalarından alınan örnekler üzerinde derinlemesine inceleme yaptı. Bilim insanları ülkedeki corona virüsü vakalarında 40 adet mutasyona uğramış corona virüsü tespit edildiğini duyurdu.

Sağlık yetkilileri deCODE Genetics isimli şirketle birlikte çalışıldığını ve 9768 corona virüsü hastası, semptom gösteren ve risk grubundaki insandan aldıkları örneklerin bazılarında corona virüsünün mutasyona uğradığını ve bazılarında virüsün genomunda ufak değişiklikler yaşandığı açıklandı.

Çalışmalar sırasında hiçbir semptom göstermeyen 5 bin kişiye de test yapıldığı açıklanırken bunlardan 48’inin sonucunun pozitif çıktığı belirtildi. deCODE isimli şirketin direktörü Kari Stefansson, “Bazıları Avusturya’dan gelmiş. İkinci bir grup virüs ise İtalya’dakilerden gelmiş. Üçüncü virüs tipinin ise İngiltere’den geldiğini tespit ettik. 7 kişide tespit edilen virüsün ise İngiltere kaynaklı olduğunu anladık. Bu kişiler İngiltere’deki bir futbol maçına gitmiş” dedi.

Henüz bu araştırma hakemli bir dergi tarafından yayınlanmazken, Danimarka’daki Kopenhag Üniveristesi İmünoloji ve Mikrobiyoloji Departmanı’nda görevli virolog Allan Randrup Thomsen, “Bu sonuçlar mantıklı. 40 farklı virüs türünün üç ana merkezden gelmesi ve bu sayede virüslerin kaynaklarının öğrenilebilmesi çok ilginç. Corona virüsünün çok agresif bir şekilde mutasyona uğradığı biliniyor. Çin’den gelen örnekler olduğunu biliyorduk ve bu araştırma da beklentilerimizi karşılıyor” dedi.