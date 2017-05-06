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  4. 06 Mayıs 2017 18:39

Anneler, böyle yaparak bebeğinizi öldürmeyin

ABD'de görülen bir davada bebek pudrasının kansere yol açtığı ortaya çıktı. Mahkeme kozmetik devi Johnson & Johnson'ı 110 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum etti.

Anneler, böyle yaparak bebeğinizi öldürmeyin
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BBC Türkçe’nin haberine göre; Virginia eyaletinin Missouri kentinde yaşayan 62 yaşındaki Lois Slemp, kırk yıl boyunca talk ürünleri kullandıktan sonra kanser olduğunu iddia etti.

Savcılar, şirketin ürünlerin yarattığı kanser riskiyle ilgili yeterli uyarıda bulunmadığını savundu. Uzmanlar ise, talk temelli ürünlerle kanser arasındaki ilişkinin kanıtlanmadığını söylüyor. J&J ise kararı temyize götüreceklerini duyurdu.

Reuters’a göre bu, talk ürünleri yüzünden şirkete açılan 2400 davada alınan en yüksek miktardaki tazminat kararı. Kemoterapi gören Slemp’e 2012’de teşhis konduğu ve kanserin karaciğerine yayıldığı belirtildi.

Slemp, J&J markasının bebek pudrası ve duştan duşa uygulanan pudrasını kullandığını belirtti. Geçen yıl talk temelli ürünlerle ilgili üç davayı kaybeden şirket, geçen Mart’ta bir davayı da kazanmıştı.

Sözcü

pudra , riski , bebek , kanser