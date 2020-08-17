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  3. 17 Ağustos 2020 19:13

Ateş ölçümlerinde koronavirüs hastalarının yüzde 44'ü gözden kaçıyor

ABD’li bilim insanları, sabahları yapılan ateş ölçümlerinde koronavirüs hastalarının yüzde 44'ünün gözden kaçırıldığını açıkladı.

Ateş ölçümlerinde koronavirüs hastalarının yüzde 44'ü gözden kaçıyor
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ABD’li bilim insanları, sabahları yapılan ateş ölçümlerinde yeni tip korona virüs (Covid-19) hastalarının yüzde 44'ünü gözden kaçırdığını aktardı.

NTV'de yer alan habere göre yeni tip korona virüs (Covid-19) öksürük ile birlikte en yaygın semptomlarından biri olan yüksek ateş, Covid-19 vakalarınının kolayca tespit edilebilmesini sağlıyor. Bu kapsamda okul, işyerleri, AVM’ler ve havalimanları gibi çok sayıda bulunan insanların olduğu yerlere girişten önce ateş ölçülüyor. Ancak uzmanlar, sabahları yapılan ateş ölçümünün Covid-19 hastalarının neredeyse yarısını kaçırabileceğini aktardı.

YÜZDE 44 DAHA DÜŞÜK

Harvard Tıp okulu tarafından yapılan araştırmada, grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklar nedeniyle ABD'deki acil servisleri ziyaret eden yaklaşık 300 bin kişiden alınan on yıllık veriler incelendi. Araştırmacılar, hastaların günün erken saatlerinde ateşinin çıkma olasılığının öğleden sonraya kıyasla yüzde 44 daha düşük olduğunu keşfetti. 

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