Bakan Koca açıkladı: ''Vakaların yüzde 40'ı İstanbul'da''

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakalarının yaklaşık yüzde 40'ının İstanbul'da olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da Bakan Yardımcıları, İl Sağlık Müdürü ve başhekimlerle salgın sürecini değerlendirdi. Kentte Mart başından bu yana vakaların 10 kat arttığını belirten Bakan Koca, vakaların yüzde 40'ının İstanbul'da olduğunu açıkladı.



Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:



"İl sağlık yöneticilerimizle salgın sürecini değerlendirdik. İstanbul’da Mart başına göre vaka sayıları yaklaşık 10 kat arttı. Ülkemizde vakaların yaklaşık %40’ı İstabul’da. İstanbul’un durumu ülkemizin durumunu belirliyor. İstanbul’u koruyabilirsek ülkemizi de koruyabileceğiz.

Tespit edilen vakaların %85’ini çeşitli varyantlar oluşturuyor. Bütün veriler bulaşmanın daha hızlı olduğunu gösteriyor. Bulaşma hızını azaltmak için tedbirler belli. Aşı ise en büyük silahımız. Sırası gelen vatandaşlarımız randevularını alarak aşılarını olmaktan çekinmemeli."