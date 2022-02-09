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Bakan Koca duyurdu: Tanı ve tedavi ile ilgili ücretler yeniden belirlendi

Bakan Koca duyurdu: Tanı ve tedavi ile ilgili ücretler yeniden belirlendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SUT'un (Sağlık Uygulamaları Tebliği) güncellenip yayınlandığını ifade ederek, tanı ve tedavi ile ilgili ücretlerin yeniden belirlendiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca paylaşımında tanı ve tedavi ile ilgili ücretlerin yeniden belirlendiğini açıkladı.

Bakan Koca yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

'SUT (Sağlık Uygulamaları Tebliği) güncellenip yayınlandı. Böylece tanı ve tedavi ile ilgili ücretler yeniden belirlenmiş oldu. Sağlık sektörünü rahatlatacak bu önemli tebliğe verdikleri destek için Bakanlarımız Dr. Nurettin Nebati ve Prof. Dr. Vedat Bilgin’e teşekkür ederim.'

Etiketler bakan koca hastalık
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