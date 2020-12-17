SON DAKİKA
BAKAN KOCA SON 24 SAATİN VAKA, ÖLÜ VE HASTA SAYILARINI AÇIKLADI
  1. Anasayfa
  2. Sağlık
  3. 17 Aralık 2020 19:21

Bakan Koca: Sağlık kuruluşları aşı konusunda da gerekeni yapacaktır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden, tüm kamu ve özel sağlık kuruluşlarının aşı konusunda gerekeni yapacaklarını dile getirdi.

Bakan Koca: Sağlık kuruluşları aşı konusunda da gerekeni yapacaktır
A+ A-

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bugüne kadar fedakarlıktan kaçınmayan tüm kamu ve özel sağlık kuruluşlarımızın aşı konusunda da gerekeni yapacağına eminim” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Kamu ve özel sağlık sektörümüz pandemi mücadelesinde başarılı bir sınav vermiştir. Gelişmiş ülkelerdeki hasta tercih etme tabloları ülkemizde yaşanmamıştır. Bugüne kadar fedakarlıktan kaçınmayan tüm kamu ve özel sağlık kuruluşlarımızın aşı konusunda da gerekeni yapacağına eminim” ifadelerini kullandı. Bakan Koca, ayrıca paylaşımında yayınladığı videoda açıklamalarda da bulundu.

açıklama , aşı , bakan koca
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM