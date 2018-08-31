Deniz ürünü tüketenler dikkat !

Çiğ balık, suşi ve diğer çiğ deniz ürünleri... Hepsi lezzetli olabilir ama bir o kadar tehlike içeriyorlar.

71 yaşındaki Güney Koreli adam, çiğ deniz ürünü yedikten hemen sonra vücudu enfeksiyon üretmeye başladı, enfeksiyon o kadar ilerledi ki kolunun büyük bir kısmını kaybetti.

New England Journal of Medicine'da yayınlanan makaleye göre; talihsiz adamın diabet, yüksek tansiyon ve diyaliz hastası olduğu belirtilirken, çiğ deniz ürünü yemesinden tam 12 saat sonra ateş ve sol kolunda dayanılmaz bir ağrı baş gösterdi.

CNN'de yer alan habere göre; iki günün ardından hastaneye giden adamı doktorlar acilen ameliyata aldı ve kolunun bir kısmını kaybetti. Doktorlar iltihabın okyanus suyunda bulunan Vibrio vulnificus bakterisinden kaynaklandığını belirtti.

Et yiyen bakteri olarak da tanımlanan Vibrio vulnificus, dünya genelinde 205 çeşit enfeksiyona neden oluyor ve bu enfeksiyon hastaların uzuvlarını kaybetmesine daha da kötüsü ölümlere kadar neden olabiliyor.

Amerika menşeli Hastalıklardan Korunma ve Önleme Merkezi ise bu tip ölümcül vakalarla karşılaşmamak için çiğ deniz ürünleri tüketilmemesini öneriyor. Deniz ürünlerini pişirmek, kaynatmak ve haşlamak suretiyle tüketmek için de 63 derecelik bir kaynama noktasının olması gerektiğini öneriyor.