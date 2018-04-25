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  4. 25 Nisan 2018 10:13

Prof. Dr. Canan Karatay uyardı: ''Alkolden farkı yok !''

Prof. Dr. Canan Karatay yeni yaptığı açıklamalar ile kanser etkisi yaratan besinler, alkolden farkı olmayan içecekler ve sınav stresi yaşayan öğrencilerin tüketmesi gereken besinler hakkında açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Canan Karatay uyardı: ''Alkolden farkı yok !''
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Prof.Dr. Canan Karatay Gaziosmanpaşa'da düzenlenen bir seminerde yaptığı açıklamalar ile yine tüm dikkatleri üstüne çekti. Kanser etkisi yaratan ürünler hakkında açıklamalarda bulunan Karatay besinlerle ilgili doğru bilinen yanlışlar hakkında da çeşitli bilgiler verdi. İşte Canan Karatay'ın son açıklamaları…

BAL KARACİĞERİ YAĞLANDIRIYOR

Bal sevenlere kötü haber! Balın içinde bol miktarda flukoz ve glukoz maddelerinin bulunduğunu dile getiren Prof.Dr. Canan Karatay, bu maddelerin karaciğeri yağlandırdığını ve şeker hastalarının baldan uzak kalması gerektiğini belirtti.

EKMEK VE ŞEKER KANSER ETKİSİ YARATIYOR

Ekmek ve şekerin zehir olduğunu her konuşmasında dile getiren Karatay, günlük iki dilim buğday ekmeği tüketmenin şekerden çok daha zararlı olduğunu sözlerine ekledi. Canan Karatay'ın açıklamalarına göre buğdayın insülin etkisi yarattığı ve bu durum da kansere davetiye çıkarttığı tespit edildi.

DOĞAL ZEYTİNYAĞI VE TEREYAĞI KULLANIN

Doğal zeytinyağı ve tereyağı tüketilmesini öneren Prof.Dr. Canan Karatay, margarin içinde yer alan Omega 3 katkısının ise doğru olmadığını dile getirdi. Trans yağların inflamasyona neden olduğunu belirten Karatay, işlem görmemiş zeytinyağı ve tereyağı tüketimi ile inflamasyonun düşeceğini sözlerine ekledi.

"MEYVE SUYUNUN, ALKOLDEN FARKI YOK..."

Prof.Dr. Canan Karatay, C vitaminin yalnızca meyce sularında bulunmadığını bunun büyük bir yalan olduğunu dile getirdi. Meyve suyunun alkolden bir farkı olmadığını belirten Karatay, meyve suyu tüketiminin de karaciğeri yağlandırıcı etkisi olduğunu sözlerine ekledi.

Prof.Dr. Canan Karatay; "Her gün 30-40 tane zeytin yiyin" dedi.

zeytin , canan karatay , meyve suyu , alkol
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