Uyurken başucunuzdaki tehlike; bir bardak su !

Gece uyumadan önce bir bardak su alıp yatağınızın başına koyuyor musunuz? Bu genellikle hemen hemen hepimizin yaptığı bir davranıştır. Uyku arasında susadığımız için uyandığımızda kalkıp mutfağa kadar gitmek uykumuzun kaçacağı için yapmadığımız bir davranıştur. Ancak bu sağlık açısından hiç de iyi bir fikir değildir.

Aslında bu “başucu suyu” denilen suyu gün içinde içtiğinizde tadının farklı olduğunu hemen anlarsınız. Ancak gece uyku haliyle tadındaki değişiklikleri anlamıyoruz. Ağzı açık bir şekilde bekleyen su hava ile direkt temasta bulunur ortamda yoğun olarak bulunan karbondioksitin emilmesini sağlar. Bu emilim sonunda su kimyasal bir tepkimeye girerek karbonik asit oluşturur. Gece yarısı kalkıp içilen tadı bozulan bu sıvıdır ve insan sağlığı için çok tehlikelidir.

Başucunuza koyduğunuz suyunuzu ağzı açık şekilde bırakmak bu yüzden çok zararlıdır. Kimyasal maddelerin ve tozların vücuda girmesinin engellenmesi için gece suyunun cam ve ağzı kapalı şişelerde saklanması önerilmektedir.