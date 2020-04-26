Bilim Kurulu üyesi Tezer'den ''normale dönüş'' açıklaması

Çin'in Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 11 Mart günü Türkiye'de ilk kez tespit edildi. Ülkeye sıçramasının ardından Türkiye'nin en önemli gündem maddesi haline gelen salgında hükümet; sosyal mesafe zorunluluğu, 65 yaş üzeri ve 20 yaş altının sokağa çıkmasının yasaklanması, maskesiz sokağa çıkmanın yasaklanması şeklinde bir dizi kararlar aldı.

Geçtiğimiz gün, salgının başladığı günden bu yana ilk kez iyileşen hasta sayısının yeni vaka sayısını geçmesi ise herkesi umutlandırdı. Sevindiren tabloyu değerlendiren Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, "Gevşemeden yola devam" mesajı verdi. Milliyet'in haberine göre Tezer, "Vaka artış hızımız kademeli olarak yüzde 15'lerden önce yüzde 12'lere, sonrasında yüzde 8'lere kadar geriledi. Doğru uygulamaların neticesini görüyoruz. Sokağa çıkma kısıtlaması, mevcut tedavi yaklaşımları, test sayısındaki artış, sağlık personelinin gayretleri tabloyu lehimize çevirmiş durumda" dedi.

HAZİRAN AYINI İŞARET ETTİ

Hayatın normale dönüşü konusunda Haziran ayını işaret eden Tezer, "Hocalarımızın, tedavide kendi tedbirlerini aktarmaları, hastanelerdeki yığılma tehlikesinin önüne geçti. Semptomları hafif seyredenlerin evlerde karantina tedavisine alınması doğru hamlelerden biriydi. Süreç böyle devam ederse önümüzdeki günlerde vaka artış hızı yüzde 5'lerin de altına düşecektir. Haziran'da hayatın normalleşeceğini düşünüyorum. Pandemi uzun bir süre. Önlemleri bırakmadan, 'Artık bitti' diyene kadar gevşemeden yolumuza devam etmeliyiz" diyerek sözlerini noktaladı.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Türkiye'de Kovid-19 salgınında 868.565 kişiye test yapıldı, 107.773 kişide virüs tespit edildi. Bu hastalardan 25.582'i iyileşirken 2.706 hastamız kurtarılamayarak hayata veda etti.