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  3. 28 Ocak 2021 18:34

BioNTech'ten aşı açıklaması: Mutasyonlara karşı yeni aşıya gerek yok

BioNTech-Pfizer, geliştirdikleri koronavirüs aşısının yeni mutasyon türlerine karşı etkili olduğunu ve yeni aşı geliştirmeye gerek olmadığını belirtti.

BioNTech'ten aşı açıklaması: Mutasyonlara karşı yeni aşıya gerek yok
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Mutasyona uğramış olan Covid-19’a dönük çalışmaların tamamlayarak kamuoyuna açıklama yapan BioNTech-Pfizer, Covid-19’a karşı geliştirdiği “BNT162b2” isimli aşısının Covid-19’un İngiltere ve Güney Afrika’da tespit edilen yeni türüne karşı koruma sağladığını aktardı.

BioNTech-Pfizer, yapılan laboratuvar çalışmalarında aşının İngiltere ve Güney Afrika’daki yeni türlere karşı nötralize edici antikor tepkisini tetiklediğini tespit ettiklerini belirtti. Açıklamada, laboratuvar çalışmalarında elde edilen sonuçların cesaret verici olduğu ifade edilerek, ürettikleri aşının üzerinde muhtemel yeni türlere göre ayarlama yapabilecekleri kaydedildi. 

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