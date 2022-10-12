Bu şurupları alırken dikkat: Resmen ölüm saçıyor!

Hindistan üretimi öksürük şurubuna dikkat çeken Dünya Sağlık Örgütü küresel alarm verdi.

İnternette daha uygun fiyatlı diye alınan ilaçların ölüm saçtığını biliyor muydunuz? İnternete göre fiyatı daha iyi olan ilaçların bazıları konusunda Dünya Sağlık Örgütü küresel alarm ilan etti. Ölüm riski taşıyan bu şuruplar çocukların hayatını kaybetmesine neden oluyor. Bu nedenle internetten, doktor tavsiyesi olmadan ilaç alırken iki kere düşünün.

Dünya sağlık örgütü uyardı

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre Hindistan’da üretilen ve içeriğinde etilen glikol ile dietilen glikol ihtiva eden 4 farklı öksürük şurubunun 66 çocuğun ölümüne neden olması korkuya neden olurken, tartışmaları da beraberinde getirdi. Dünya Sağlık Örgütü, Afrika ülkesi Gambiya’da çocuk ölümlerine yol açtığı tespit edilen şuruplar için küresel alarm ilan ederken, söz konusu ürünlerin Hindistan’daki Maiden Pharmaceuticals tarafından üretildiği duyuruldu.

Öksürük şuruplarına dikkat!

DSÖ’nün küresel alarm ilan etmesine neden olan ürünlerin Promethazine ağız solüsyonu, bebeklere yönelik öksürük şurupları Kofexmalin, Makoff ile soğuk algınlığı şurubu diye pazarlanan Magrip N olduğu bildirildi. Yaşanan gelişmelerin ardından gözler Türkiye’deki öksürük şuruplarına çevrildi. İstanbul Eczacılar Odası’ndan yetkililer, Hindistan’da üretilen ürünlerin Türkiye’deki eczanelerde satılmadığı bilgisini verirken, uzmanlar ise internette satılan ve glikol ihtiva eden şurup türleri ile propolis vb. ürünlerdeki tehlikelere dikkat çekti.

İnternette satılanlar çok riskli

Ali Erdem (Türk Eczacıları Birliği Merkez Üyesi): “Eczanelerde satılan ilaçların standartları vardır ve mevzuata göre üretilirler. Tüm ilaçlar ilaç takip sisteminden izlenir. Bu nedenle internetten satılan ürünler ile bir takım merdiven altı ürünlerden uzak durulmasını ısrarla söylüyoruz. Türkiye’de eczanelerde satılan öksürük şurupları için böyle bir durum ve risk söz konusu değildir.”