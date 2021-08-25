Çift doz aşının koruması zamanla azalıyor

Britanya’daki bir araştırmaya göre, çift doz aşının Covid-19’a karşı sağladığı korumada bir miktar azalma görülüyor.

BBC’nin haberine göre araştırma, iki doz Pfizer/BioNTech veya AstraZeneca aşısı olmuş bir milyondan fazla kişi arasında, mayıs-temmuz döneminde PCR test sonucu pozitif çıkanlara ilişkin veriler incelendi.

Buna göre beş ila altı ayda iki doz Pfizer/BioNTech aşısının koruma oranı yüzde 88’den yüzde 74’e, AstraZeneca’nın ise yüzde 77’den yüzde 67’ye düştü.

‘Aşılanmamak için bir neden değil’

Çalışmanın zeminini oluşturan hasta takip uygulaması Zoe’nin baş araştırmacısı Prof. Dr. Tim Spector’a göre korumanın zamanla azalması beklenen bir durumken, aşılar, insanları ağır Covid-19 hastalığına ve Covid-19 nedenli ölümlere karşı korumada hala çok iyi bir iş çıkarıyor.

Britanya’daki halk sağlığı birimi, ülkede bugüne kadar Covid-19 aşılama programı sonucunda yaklaşık 84 bin 600 ölümün ve 23 milyon enfeksiyonun önlendiğini tahmin ediyor.

‘Yüzde 50’ye düşebilir’

Spector, enfeksiyona karşı korumanın kışa kadar yüzde 50’ye düşebileceğini ve takviyelere ihtiyaç duyulacağını tahmin ettiğini belirtti. Ancak diğer uzmanlar bu tür tahminlerde bulunmak konusunda dikkatli olmaya çağırıyor.

Britanya’nın, Türkiye’de de başlanan üçüncü doz uygulamasına nüfusunun bir bölümü için yakın zamanda başlaması bekleniyor. Karar için bağımsız bilim kurullarının tavsiyeleri bekleniyor.

‘Birçok insan ihtiyaç duymayabilir’

Prof. Spector üçüncü doz aşı ile ilgili şunları söyledi: “Birçok insan bunlara ihtiyaç duymayabilir. Birçok insan, zaten doğal bir Covid-19 enfeksiyonu geçirdiği için doğal bir güçlendirici almış olabilir. Bu yüzden, sahip olduğumuz kaynaklar göz önüne alındığında, büyük bir israf ve etik açıdan şüpheli olacak olan her şeyi herkese vermekten ziyade, bunun çok daha dikkatli şekilde yönetilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sanırım daha hedef odaklı bir yaklaşıma ihtiyacımız var.”

‘Aşılama tüm enfeksiyonları engellemez’

Reading Üniversitesi’nden Dr. Alexander Edwards ise takviye dozların ne zaman ve kimin için gerekli olabileceğini anlamanın önemli olduğunu söyledi: “Aşılama, şaşırtıcı şekilde, insanları dokunulmaz yapmaz ve tüm enfeksiyonları engellemez. Varyantların halk sağlığı üzerinde gerçek ve önemli bir etkisi vardır ve Britanya’da birçok insan hala bu kötü virüsten trajik şekilde ölmektedir. Sahip olduğumuz aşılar son derece güvenli ve etkilidir ve hala büyük faydalar sağlayan diğer aşılardan çok daha iyi durumda. Halk sağlığı stratejimizi, kusurlu korumayı ve zaman içinde korumanın düşme olasılığını hesaba katacak şekilde proaktif olarak planlamalıyız.”