  1. Anasayfa
  2. Sağlık
  3. 15 Temmuz 2020 22:44

Çin, koronavirüsün etkisi azaltacak aşıyı piyasaya sürüyor

Çin Ulusal Eczacılık Grubu (CNPG), kış aylarında koronavirüsün etkisini kırmasını hedefledikleri grip aşısını piyasaya sürmeyi planlıyor.

Çin, koronavirüsün etkisi azaltacak aşıyı piyasaya sürüyor
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Çin Ulusal Eczacılık Grubu (CNPG),üzerinde çalıştıkları grip aşısının son testlerinin başarılı geçtiğini ve piyasaya çıkmaya hazır olduğunu duyurdu.

Çin Ulusal Eczacılık Grubu (CNPG) tarafından yapılan açıklamada, yaklaşan sonbahar aylarıyla grip hastalığının koronavirüsle etkileşimi konusunda endişe yaşadıklarını ve grip aşısı üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

PİYASAYA SÜRÜLÜYOR
Yetkililer, yaklaşan sonbaharda kullanılmak üzere yeni bir "grip" aşısının bugünden itibaren piyasaya sürüleceğini açıkladı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
çin , aşı , koronavirüs , korona
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM