Eğitim-Sen: İki günde 80 okulda vaka görüldü
Eğitim-Sen: İki günde 80 okulda vaka görüldü
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı! Salgın nasıl kontrolden çıktı?
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı! Salgın nasıl kontrolden çıktı?
Yunanistan'dan flaş Doğu Akdeniz anlaşması!
Yunanistan'dan flaş Doğu Akdeniz anlaşması!
Tecavüz hikayesi anlatan çocuk kitabına inceleme başlatıldı
Tecavüz hikayesi anlatan çocuk kitabına inceleme başlatıldı
  1. Anasayfa
  2. Sağlık
  3. 27 Ağustos 2020 21:57

DSÖ: Koronavirüs milyonlarca insanın akıl sağlığını etkiledi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüsün neden olduğu korkunun milyonlarca insanın akıl sağlığını etkilediğini söyledi.

DSÖ: Koronavirüs milyonlarca insanın akıl sağlığını etkiledi
A+ A-
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News

Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan merkezinde, video konferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında, salgından kaynaklanan sosyal etkileşim eksikliğinin pek çok kişinin psikolojisini derinden etkilediğini vurguladı.

"Covid-19, neden olduğu kaygı ve korku ile ruh sağlığı hizmetlerinde oluşturduğu aksaklıklar yüzünden milyonlarca insanın akıl sağlığını etkiledi." diyen Ghebreyesus, bakımevleri ve akıl hastanesi gibi yerlerde bulunanların Covid-19 riski altında olduğunun altını çizdi.

Ghebreyesus, ruh sağlığıyla ilgili hizmet veren sağlık kuruluşlarının bazılarının, Covid-19 hastalarının tedavilerinin yapılması için kapatıldığını belirterek, "Akıl sağlığı zaten dünya çapında ihmal edilen bir sağlık sorunuydu. 1 milyara yakın insan, ruhsal bir bozuklukla yaşıyor. Her yıl 3 milyon kişi aşırı alkol kullanımından ölüyor. Her 40 saniyede bir kişi de intihar ediyor." diye konuştu.

Az sayıda kişinin kaliteli akıl sağlığı hizmetlerine erişebildiğini aktaran Ghebreyesus, düşük ve orta gelirli ülkelerde, zihinsel, nörolojik ve madde kullanım bozuklukları olan kişilerin yüzde 75'inden fazlasının hiçbir tedavi görmediği uyarısında bulundu.

AFRİKA'DA ÇOCUK FELCİNİN KÖKÜ KURUTULDU

Ghebreyesus, salı günü itibarıyla Afrika'da çocuk felcinin "kökünün kurutulduğunu" belirterek, çocuk felci hastalığının Afrika'da tamamen ortadan kalktığını ve böylelikle Afrika'nın "çocuk felcinden arındırılmış bölge" olarak sertifikalandırıldığını kaydetti.

Bu olağanüstü başarıda Afrika halkının ve hükümetlerinin kararlığının önemli rol oynadığını ifade eden Ghebreyesus, DSÖ, Rotary, Bill ve Melinda Gates Vakfı, UNICEF, Küresel Aşı İttifakı İnisiyatifi (GAVİ) ve ABD'nin rolüne övgüde bulundu.

Ghebreyesus, aynı dayanışmanın Covid-19 için de gösterilmesi çağrısı yaptı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
koronavirüs , korona , dös
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM