Ebola aşısında tıp dünyasını sevindiren müjde

Uluslararası konsorsiyum tarafından yapılan araştırmalar, Ebola aşısının hastalığa karşı bağışıklık sağladığını ortaya koydu. Laboratuvar testlerinde hızlı bir şekilde etki eden ve uzun süreli koruma sağlayan aşı, geliştirilmesinden kısa bir süre sonra gönüllüler üzerinde denendi. Yapılan incelemeler, laboratuvar testlerine benzer olarak aşının etkisinin insanlarda da uzun süreli olduğunu ortaya çıkardı. İlk sonuçlar aşının ortalama iki sene etkili olduğunu gösteriyor.

Birkaç sene önce Afrika’nın orta kesimlerinde ortaya çıkan ve bölgedeki yaygın hayvancılıktan ötürü kısa sürede tüm kıtaya, hatta dünyanın çeşitli noktalarına yayılan hastalık, çeşitli nedenlerden ötürü kolayca salgınların yaşandığı ve kısıtlı tıbbi malzemenin bulunduğu ülkelerde milyonlarca kişi için tehlike arz ediyordu. Yetkililer, geliştirilen aşı sayesinde virüsün hızlı bir şekilde yayılmasını engelleyebileceklerini ve salgınlara anında müdahale edilebileceğini dile getirdi.