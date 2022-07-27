En çok maymun çiçeği vakasının görüldüğü ülkeler belli oldu

DSÖ'nün küresel acil durum ilan etmesine neden olan maymun çiçeği virüsün en çok görüldüğü ülkeler açıklandı.

DSÖ maymun çiçeği uzmanı Dr. Rosamund Lewis, maymun çiçeği vakalarında son durumu değerlendirdi. Avrupa'nın, virüsün en fazla yayıldığı bölge olduğuna dikkati çeken Lewis, şimdiye kadar 3 bin 125 vakanın görüldüğü İspanya'nın, en çok vaka bulunan ülke olduğunu ifade etti.

Lewis, ABD'de 2 bin 316, Almanya'da 2 bin 268, İngiltere'de 2 bin 137, Fransa'da 1453, Hollanda'da ise 712 vaka bulunduğu bilgisini paylaştı.

Yayılım sürebilir

Şimdiye kadar DSÖ'nün dünya genelinde doğruladığı 16 binin üzerinde vakadan 11 binden fazlasını Avrupa ülkelerinin oluşturduğunun altını çizen Lewis, virüsün yayılımının süreceği uyarısında bulundu.

Maymun çiçeğinin belirtileri neler?

İngiltere'de yapılan araştırmaya göre, maymun çiçeğinin en yaygın belirtileri belirlendi. Araştırmacılar, hastaların önceki vakalarda yaygın olarak görülen yorgunluk ve ateşten ziyade, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların ve cilt lezyonlarının daha yaygın olduğunu buldular.

Çalışmaya göre, yeni vakalarda belirtiler şu şekildeydi:

Deri lezyonları: Hastaların yüzde 94’ü tarafından bildirildi.

Yorgunluk veya uyuşukluk: Hastaların yüzde 67 tarafından bildirildi.

Şişmiş lenf bezleri: Hastaların yüzde 55’i tarafından bildirildi.

Ateş: Hastaların sadece yüzde 18’i tarafından bildirildi.

Hastalık ne kadar sürüyor?

Çoğu hafif maymun çiçeği enfeksiyonu birkaç hafta içinde tedavi olmadan azalsa da şiddetli vakaların hastaneye yatırılması gerekebilir.