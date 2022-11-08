Haftalık koronavirüs tablosu açıklandı! Bakan Koca'dan ''aralık'' uyarısı

Türkiye'de 3-16 Ekim haftasında 34 bin 204 bin koronavirüs vakası tespit edildi, 60 kişi hayatını kaybetti. Koronavirüs salgınıyla ilgili uyarıda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aralık ayında vaka sayılarının artabileceğini söyledi.

İki haftalık corona virüs tablosu açıklandı.

Türkiye'de 3-16 Ekim haftasında 34 bin 204 kişinin corona virüs testi pozitif çıktı, 60 kişi hayatını kaybetti.

Covid ile mücadeleye ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan da yeni bir açıklama geldi.

Aralık ayında Covid vakalarında artış olabileceğini söyleyen Koca, "Tedirgin olmaya gerek yok" dedi.

Risk grubundaki kişilere hatırlatma aşısı olması çağrısı yapan Koca, kalabalık ortamlarda maske takılması gerektiğini söyledi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞVİK

Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koca'ya sağlık çalışanlarına teşvik ödemesi de soruldu. Koca, "Birinci basamak ve eczacılar olmak üzere herkes teşvik alacak" dedi.

ÖZEL HASTANE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

2 gün önce Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle, özel hastanelerin sözleşme ile uzman hekim çalıştırma şartları düzenlenmişti.

Buna göre, muayenehanesi olan doktorlar, ilgili branşta boş uzman hekim kadrosu olan hastanelerle yıllık sözleşme yapabilecek. Özel hastaneler kadrosunun yüzde 20'sini geçmemek şartıyla kamuda görevli doktorları komisyon onayıyla çalıştırabilecek.

Yönetmeliğe yönelik eleştirilere de yanıt veren Koca, "Özel hastanelerin muayenehaneler üzerinden sistemi delmesine izin vermeyeceğiz. Son dönemde muayenehane hastaneleri oluşmaya başladı" ifadelerini kullandı.