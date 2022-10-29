Koronavirüs aşısına inanılmaz zam! Fiyatı 2 bin 415 TL'ye çıkacak

Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Covid-19 aşısının fiyatına zam geliyor. 2023'te tek doz aşının 130 dolara satılacağı açıklandı.

Dünya çapında 6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsüne karşı Pfizer ile BioNTech’in geliştirdiği aşı Comirnaty ile ilgili yeni bir karar alındı.

Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin’in kurduğu BioNTech ile aşı geliştiren Pfizer, gelecek yıldan itibaren hatırlatma dozlarına zam yapılacağını duyurdu.

Sözcü'de yer alan habere göre, 2023’ün ilk aylarından itibaren Pfizer’ın aşının fiyatını artıracağını ve tek doz aşının 130 dolara satılabileceğini açıkladı. Fakat yapılan açıklamada Pfizer’ın geliştireceği aşının çok dozlu aşının yerine geçeceği belirtildi.

Haber Amerikan medyasında geniş yer bulurken ABD hükümetinin 2020 yılının sonuna doğru Pfizer’dan doz başına 20 ile 30 dolar ödeyerek 500 milyon doz satın aldığına dikkat çekilirken hatırlatma dozlarına ilginin son dönemde azaldığına da vurgu yapıldı. Öte yandan ABD medyasına konuşan uzmanlar, aşılara olan ilginin azalmasıyla birlikte şirketlerin fiyat artışı yaparak zararı azaltmayı hedeflediğini yazarken, Pfizer’ın yaptığı fiyat artışının ise beklenenden çok daha fazla olduğuna dikkat çekildi.

Moderna gibi diğer aşı üreticilerinin de benzer bir yola gideceği belirtilirken, Moderna’nın da aşı fiyatını 60 dolara çıkarmasının beklendiği aktarıldı.

Sözcü