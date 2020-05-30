Koronavirüs aşısında umutlandıran gelişme

Firmadan yapılan yazılı açıklamada, mRNA-1273 olarak bilinen koronavirüs aşı adayının iki dozunun 28 gün arayla uygulandığı ikinci aşamada, aşı adayının güvenli olup olmadığı ve bünyenin bağışıklık sistemini harekete geçirip geçirmediği değerlendirilecek.

FARKLI YAŞ GRUPLARINDAN 600 KATILIMCI YER ALACAK

Araştırmanın bu aşamasında, yaşları 18-55 arasında değişen ve 55 yaş üstünde olan iki farklı yaş grubundan 600 sağlıklı katılımcının yer alacağı belirtildi.

Bu kapsamda her katılımcıya iki aşılamada da 50 mikrogram (miligramın binde biri) ya da 100 mikrogramlık plasebo (araştırmada test edilen ilacın/aşının etkisinin anlaşılması için kontrol grubuna verilen ve hiçbir etkisi olmayan madde) verilecek.

Katılımcılar ikinci dozun uygulanmasından sonra 12 ay boyunca takip edilecek.

Moderna’dan yapılan açıklamada, araştırmanın ilk aşamasında 25 mikrogram ve 100 mikrogramlık dozların genel olarak uygulanan katılımcılar tarafından iyi tolere edildiğinin gözlemlenmesi üzerine, ikinci aşamada 250 mikrogramlık dozların uygulanmasına gerek duyulmadığı yönünde karar verildiği kaydedildi.

Aşı çalışmasının üçüncü aşamasında da 25-100 mikrogramlık dozların uygulanmasının beklendiği, bu aşama kapsamında denemenin de Temmuz ayında başlamasının öngörüldüğü belirtildi.

2021 yılına kadar milyonlarca doz aşı üretmeyi planlayan Moderna, aşıda kullanılacak lipitlerde tedarik sorunu yaşamamak için CordenPharma adlı ilaç firmasıyla anlaştığını açıklamıştı.





