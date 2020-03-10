Koronavirüs salgını sırasında cinsel ilişkiye girmek güvenli mi?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dünya çapında giderek büyürken, cinsel ilişkinin salgına karşın güvenli olup olmadığını merak konusu oldu. Uzmanlar virüsün genellikle cinsel yolla yayılmadığını ifade ederken, Dünya Sağlık Örgütü bu konuda yorum yapabilmek için henüz erken olduğunu söyledi.



Vice, çeşitli kaynakları kullanarak insanların salgın sırasında randevulaşma ve cinsellik konusundaki sorularına yanıt aradı. Hannah Smothers’ın haberinden öne çıkan sorular ve cevapları şöyle:



1- Randevulaşmayı bırakmalı mıyım?

Tiner’ın çok eleştirilen Koronavirüs uyarısına rağmen hayır.



Vice’ın aktardığına göre sadece normale göre biraz daha dikkatli olmalı ve hasta hissediyorsanız randevuya gitmemelisiniz.



2- Öpüşebilir miyim?

New York Times gazetesi, öpüşmenin kesinlikle virüsü yayabileceğini ifade ederken, Vice, partnerinizi biraz daha dikkatli seçerek öpüşmenizde bir sakınca olmadığını ifade ediyor.



Haberde, “Belki yakın zamanda seyahat etmiş, virüsü taşıyan çok kişinin olduğu yerlerden geçmiş veya karantinada bulunan biriyle öpüşmekten kaçınmanız iyi olabilir” ifadeleri yer aldı.